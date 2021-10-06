【產經評論】港金融角色轉變　保命得靠兩地通

新一份《施政報告》周三(5日)出爐，於金融領域列出要在5大範疇上鞏固國際金融中心地位。其實，在中美博弈下，香港處境敏感，金融業難再如昔日般於國際領域上左右逢源，得靠主動加強與內地互聯互通來作為「大水泡」保命。況且，這屆政府任期僅餘數月，任憑這份《施政報告》的金融「宏圖」描繪得多好，政策延續性不無疑問，還是得靠內地金融政策主導才有望真正配合國策大棋局，實現產業升級，保香港經濟命脈！

曾幾何時，香港國際金融中心地位穩如磐石，被海外傳媒形容為與美國紐約和英國倫敦齊名的「紐倫港」。可回歸以來，歷屆港府班子無甚作為，只管坐食老本，經濟發展停滯不前，令原有優勢漸失，加上在創新方面步伐明顯落後，國際競爭力倒退，所謂的「紐倫港」早已成為黃粱一夢，如今更要面對來自新加坡和東京等亞太區城市，以及內地城市崛起的挑戰，再不發憤圖強，就等着被邊緣化。

事實上，金融離不開經濟，經濟離不開世界大局。這些年中國經濟快速增長，已成為第二大經濟體，讓做了逾半世紀世界霸主的美國感受到威脅，並發動中美貿易、科技與金融戰，反全球化已不可逆轉。就在中美金融戰範疇，香港受牽連幾可肯定是逃不掉的。美國要在金融上截斷中企融資渠道，香港作為中國內地唯一境外國際金融中心，自然就擔當着國家戰略的角色，意味繼續沉醉於昔日全球化下的國際都會模式發展已不切實際。

是次《施政報告》提出要在5個方面鞏固國際金融中心地位，說白了，都是配合內地資金與企業需要，由內地當局主導下的金融工作領域，令報告不見得有甚麼「先見之明」。為了防範美國制裁風險，把握時間加大與內地的金融聯繫，拓展具潛力而又自主可控的地區金融市場，已成為香港金融業的「保命符」。

當然，服務大灣區人口固然是一大商機，惟能否吸引更多國際資金落戶香港，就得視乎中國資產的吸引力。目前內地經濟在疫情未散和缺電危機下，正面臨增長放緩的風險，加上中美關係未明，外商對華投資態度轉趨審慎是可以理解的。惟這些短期不明朗因素終有一天成為過去，而兩地金融互聯互通建設卻須時間布局和落實。香港得因應新角色，設法配合國策發展，強化競爭力。否則長遠而言，面對人口老化、社會福利包袱沉重、政府財政失衡，以及地區競爭白熱化等內外夾擊，樣樣要命！