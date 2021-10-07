東方日報B1：港府老調重彈谷金融地位　專家批幫助甚微

政府在新一份《施政報告》中，祭出5招「提升國際金融中心地位」，重提進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道，研究提升發行及交易人民幣證券需求，容許「港股通」南向交易的股票以人民幣計價等措施。然而，市場對此反應平淡，「金融大鱷」索羅斯旗下的基金公司更表示，目前正避開中國投資。有專家更直言，《施政報告》的大方向明顯是強調把香港融入內地，多於去維持國際城市地位，更大膽預測未來港元或改與人民幣掛鈎。

《施政報告》中有關金融的措施僅為5項，不少更是「老調重彈」，如設立特殊目的收購公司(SPAC)的上市制度、擴大人民幣雙向流通、吸引家族辦公室落戶等，過去已曾多次被提及。

財經專家林一鳴直言，今次報告中有關金融的措施篇幅極少，「好似唔記得咗金融」。他認為，這些措施實質影響甚微，對香港的國際金融中心地位無大幫助，整份報告的基調，明顯是注重如何融入內地發展。

林氏認為，香港作為國際金融中心地位的最大威脅，是未來港元與美元聯繫匯率的終結，這或許在5年內發生。惟他表示，這對香港而言並不一定是壞事，因為對於把業務重心放在內地的港商而言，中港融合加速、港元與人民幣掛鈎，反而帶來業務之便。

另方面，在港上市的大型中資科技股，過去是吸引外資的「亮點」，惟隨着內地監管浪潮席捲全國，嚇怕不少國際投資者。金融大鱷索羅斯旗下索羅斯基金管理公司投資總監Dawn Fitzpatrick出席活動時更直言︰「我們現在沒有把錢投資在中國」，又指投資者對待在美上市中資股要非常小心，因當中大部分企業最終或面臨退市，須遷至香港上市。

大型對沖基金公司Man Group行政總裁Luke Ellis也表示，內地大規模打擊科技和教育行業，中國股市的吸引力似乎已「不如一年前」。他直言，投資者需在部署上更加靈活，頻密的政策干預下，以10年作為投資期限是沒有意義的。

除基金公司外，由政府擁有的主權投資機構態度也有變化。新加坡政府投資公司(GIC)行政總裁林昭傑指，由於中國在某些領域的行動，需調整先前的增長預期。受累反壟斷措施，一些本應可擁有最高70%市場佔有率的公司，現在或只能取得25%市佔率，這對增長帶來影響，亦會波及市盈率及估值。

相對投資市場反應冷淡，金融業界的看法較正面，對《施政報告》提到的個別措施表示歡迎。報告指，會考慮以稅務寬減，吸引家族辦公室落戶香港。德林家族辦公室首席市場官艾奎宇表示，此舉將給家族辦公室落地香港提供成本優勢，人才成本、經營成本和稅務成本對於家辦來說都是敏感因素。萬方家族辦公室集團首席執行官兼聯合創始人關志敏亦表示，此舉有助提升香港作為國際資產及財富管理中心的吸引力，期待政府進一步公布措施的細節。

立法會議員張華峰稱，在交易所上市條例「拆牆鬆綁」方面，政府應優化上市制度，包括簡化審批流程、廢除或修改不合時宜的法例和監管，令上市流程更流暢；同時應為大、中、小企業提供清晰的轉板機制和上市集資平台。他亦希望政府能推出措施，培訓一些已從事金融服務業多年的股票經紀，轉型至資產管理行業，把握發展機遇。