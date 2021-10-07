美股3大指數轉跌後回升　道指全日漲102點

美國債務危機有緩和迹象，美股3大指數周三(6日)先跌後回升。道指早段最多曾跌459點，其後走勢反覆，至尾市轉升，收報34,416點，升102點或0.3%；標指收報4,363點，升17點或0.41%；納指收報14,501點，升68點或0.47%。

據報道，美國國會參議院共和黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)周三在共和黨非公開會議上表示他將在周三稍晚時間，向國會提議短期的債務上限延期。這將有助於減輕國會的壓力，以避免美國目前預計在10月18日違約，至於股市在周三亦反彈回升。

不過，伴隨能源價格上漲引發了對通脹將加速的擔憂，美國10年期國債孳息率曾升至1.572厘，創6月以來新高，其後持平於今年6月的時期。盛寶銀行首席經濟師Steen Jakobsen表示，美國國債孳息率攀升，以及即將波及美國的全球能源緊張，激起市場「負面情緒」，股市或再遭拋售。

數據方面，美國9月「小非農」ADP私人就業職位增加56.8萬個，高於市場預期的42.5萬，為今年6月以來最高。10年期美債孳息率回落，報1.518厘。

個股方面，數據公司Palantir獲美國陸軍逾8億美元合同，其股價全日升1.57%。電動車公司特斯拉續遭「女股神」Cathie Wood旗下基金沽貨，其股價微跌0.28%。