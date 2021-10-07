鄧建初：持倉已輸錢再做對沖　不是智者所為

炒股票本是簡單的投資遊戲，以前沒有那麼多衍生產品時，只能買入或者沽出、甚至置之不理，並無任何工具可做對沖。後來多了期指、認購認沽證、牛熊證、及期權等等賭味甚重的另類投機工具，吸引散戶參與。發行商及坊間推介，更強調這些高風險產品是用來對沖風險，能夠減少損失。

初哥認為，如果純粹是看好看淡，而且精通圖表分析及了解市場心理，參與上述產品買賣，應該贏面甚高。但若是輸了錢，不捨得止蝕，想利用衍生產品來做對沖的話，卻是不智的行動。在不適合的時間進行拆倉，極大機會虧損增加。以期指來做對沖虧損的藍籌股票勉強還可以，但認沽證、熊證及買入認沽期權因有時間限制，根本很難發揮對沖的作用。可惜很多股民並不熟悉那些產品的特性，胡亂對沖，最終變成兩者齊輸。

1991年初哥搞快餐店生意失敗，曾在慈善伶王新馬師曾先生開設的外匯公司，當過半年外匯經紀。後來經不起朝八凌晨三、四時的非人職業生活，才返回舊公司重操故業。期間發覺很多經紀喜歡用的一招，就是所謂「Lock倉」。不肯止蝕離場，於是開過一張新單做反方向，表面上來看，是即時對沖了繼續輸錢的局面，然而再開新單，成本便加重了。

有一位靚女經紀，其富貴客戶由最初做10張單開始輸了錢，又不想止蝕，於是在她游說下，不斷進行「Lock倉」行動。剛巧遇着非常反覆的市況，Lock完又Lock，短時間內竟輸了近3,000萬元。初哥頓時感到，外滙經紀非我那杯茶。上述的故事刻骨銘心，令初哥時刻警惕。從此炒股遇着虧損時，一發覺不對路就止蝕離場算了，從不會進行對沖的動作。而且選擇止蝕離場有一好處，讓人冷靜過來，重新再出發。

勝負乃兵家常事，股場中更是至理名言。經常贏錢的精明炒家，也有輸錢的時刻。手風不順時可連輸多個回合也是等閒事，只要保住資本，輕微虧損，往後追回兼贏突的機會率大增。

普羅股民最常犯的錯誤，就是贏少少就走，輸錢時寧願採取「鴕鳥政策」，致泥足深陷，後悔莫及。往往於跌得極多極殘的時候，極度失望，不想再看，恐慌之中痛下殺手，引刀成一快，斬倉了斷。終於逃不過「贏粒糖，輸間廠」的可怕命運。

初哥喜歡用的一招，是只記得當日買入的價位。翌日一覺醒來，只看上日收市價，替代了買入價。這種做法的好處，是忘記了自己究竟是贏還是輸，避免自己有虧損得多而不肯止蝕的心態。而且看見自己沽出價高過昨日收市，心理上即時有贏錢了的感覺，人也變得開心了。一個開心的人，才有力量去面對市場重重的挑戰啊！聰明的讀者，不知能否參透箇中投資哲學？

資深股評家鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)