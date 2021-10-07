道指收漲102點　比特幣升破5.5萬美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報94.23；港匯反覆處7.7865；離岸人民幣(CNH)見6.4559；美元兌日圓報111.42；歐元企1.1553；英鎊見1.3591。金價升上1,764美元。布油穩守80美元；紐油企77美元。虛擬貨幣比特幣升逾7%至5.52萬美元。道指期貨升不足100點。

●外媒引述美國高級官員周三(6日)指，美國總統拜登與中國國家主席習近平將於今年底前舉行視像會議。該官員透露，中美兩國的元首在原則上達成了在未來幾個月內會晤的協議。

●美國財政部長耶倫稱，美國債務上限風險是一個需要立即關注的緊迫問題，又警告如果不提高債務上限，美國可能會面臨金融危機，甚至陷入衰退。

●外媒報道，美國納斯達克交易所行政總裁Adena Friedman周三在一次會議上告訴美國總統拜登，指市場已正經歷「劇烈波動」，這主因提高債務上限的不確定性。

●道指早段最多曾跌459點，其後走勢反覆，尾市轉升，收報34,416點，升102點或0.3%；標指收報4,363點，升17點或0.41%；納指收報14,501點，升68點或0.47%。

●美國9月「小非農」ADP私人就業職位增加56.8萬個，高於市場預期的42.5萬，為今年6月以來最高。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報24,177點，升211點或0.87%。

●即月恒生指數夜期收報24,097點，升140點，高水131點，成交13,865張。

●紐約11月期油收報每桶77.43美元，跌1.5美元或1.9%；布蘭特12月期油收報每桶81.08美元，跌1.48美元或1.79%。

●紐約12月期金收報每安士1,761.8美元，升90美仙或0.05%。

●英國富時100指數收報6,995點，跌81點或1.15%；德國DAX指數收報14,973點，跌221點或1.46%；法國CAC指數收報6,493點，跌83點或1.26%。

●甘比提出以每股4元私有化華置。

-宏高證券梁杰文：華置投資前景一般，小股東宜斬纜。