鄧聲興：施政報告有利香港金融業發展

金融產業是香港主要經濟產業，是支撐香港成為國際金融中心的支柱。近年金融市場對環境、社會及管治(ESG)愈益重視，恒生指數公司亦設有恒指ESG指數，不少金融機構更成立了ESG投資主題基金，ESG已成投資界的共識。

除此之外，特首在施政報告亦提出多項惠澤行業的舉措，包括：支持港交所進一步改善上市機制和在徵詢市場意見後，在香港設立特殊目的收購公司的上市制度；進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道、離岸人民幣產品和工具發展，包括研究提升發行及交易人民幣證券需求、容許「港股通」南向交易的股票以人民幣計價等具體措施；通過考慮稅務寬減進一步吸引家族辦公室落戶香港，提升國際資產及財富管理中心地位；推動跨境金融科技，與內地積極研究建立一站式沙盒聯網，便利粵港澳3地的金融機構及科技公司測試跨境金融科技應用項目。

中央重申支持香港進一步推進與內地金融市場互聯互通、發展離岸人民幣業務、強化國際資產管理中心及風險管理中心功能、打造大灣區綠色金融中心，及推動金融服務等向高端高增值方向發展。香港作為國際資本進入內地和國內資本走向世界的橋樑，金融服務的多樣性和對世界金融發展趨勢的適應性同樣重要。在「一國兩制」優勢下，加上施政報告切合實際市場需求，香港作為國際金融中心作用將更加突出，有利整體金融行業進一步發展。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興（作者為註冊持牌人士及未持有上述股份）