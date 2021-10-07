彭偉新：港股弱勢未止　恐下試21139點

港股周三再度下跌，再度失守24,000點的心理關口，令到恒生指數相對強弱指數(RSI)再向着30的超賣區進發，令港股的積弱走勢進一步影響到投資者情緒。特別是港股雖在近日由9月低位23,771點水平反彈，但卻未能觸及20天線水平，反映投資者對後市的反彈空間有所質疑，再加上十一長假期時沒有北水來港支持，港股成交額大跌，進一步減弱了反彈動力。

以現時恒指的形勢來看，恒指再下試低位並不是沒有可能，問題是在跌至新低時，屆時的RSI能否企穩在30以上，是判別後市可否繼續企穩的重要因素。尤其是恒指20天線近日跌勢加大，即使未來恒指仍會維在23,800至24,700點之間，20天線亦要跌至24,300點水平才能回穩，在這種情況下，即使保歷加通道的垂直高度維持不變，其底部亦有機會跌至22,700點，所以，通道底的支持有機會進一步下移，令港股或會再見另一個新低。

由於恒指以去年3月低位21,139點開始形成的升浪，並升上最高位見31,183點，按黃金比率61.8%的回調目標24,975點已告失守，所以的確有可能繼續回調至整個升浪的起步位21,139點或更低水平。

市場雖然對整體港股的前景仍然未能看通，尤其是近期港股持續下跌的情況下，大部分的板塊被資金所拋售，令到多類股份見一個月新低或一年新低。航運股之前更因為內地突然出現電荒，而導致超過12個省市需要限電限產，市場擔心在這種情況下，會對內地整出口帶來嚴重的後果，導致航運股曾連跌兩周。

不過，近日市場開始再度炒經濟復甦，而且更見到整體商品價格回升，開始帶動部分與能源運輸及乾散貨運輸相關的航運股走勢回勇。

而股價自今年2月向下跌至100天線的支持後，再度上漲並形成升浪，股價持續升上今年9月17日見4.55元才跟隨行業作出回調，雖然在周一跌穿100天線，但當日已先行反彈，未有失守整個自2月開始形成的升浪總升幅的38.2%。另外，該股RSI在今次回調下，亦未有失守30，顯示走勢仍然偏強。投資者可以在3.5元水平買入，上望阻力位4.5元，若跌穿支持位3.16元，則先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並未持有上述股份及相關衍生產品之權益)