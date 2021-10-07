危機紓緩！共和黨領袖提議舉債上限延期至12月

美國債務危機獲得紓緩。參議院少數黨領袖麥康奈爾周三(6日)提議，在民主黨年底前通過更長期的舉債解決方案前，同意暫時延長美國舉債上限，以避免美國債務違約和經濟危機。

外媒報道，在美國總統拜登與民主黨持續施壓之際，麥康奈爾表示，為了保護美國人民免受民主黨近期造成的危機影響，將允許民主黨藉由正常程序，通過固定金額的緊急延長債務上限方案，讓政府能持續運作至12月。

麥康奈爾補充，此舉將為民主黨時間緊迫的藉口提出方案，並給民主黨政府足夠的時間，透過預算調解程序通過單獨的舉債上限法案。他重申，若民主黨想在10月中旬解決舉債上限問題，共和黨將協助民主黨加快預算調解程序，在毋須共和黨支持的情況下取消舉債上限。

參議院民主黨領袖舒默並未立即回應，但和麥康奈爾一起參加會議的民主黨議員表示，考慮接受麥康奈爾的債限提議，但仍反對藉由預算調解程序，通過更長期提高舉債上限的法案。

美國財政部長耶倫多次警告，若未能解決債務上限問題而最終令政府關門，將會導致美國經濟衰退。拜登也曾表示，政府停止運作將傷害美國、危及市場，並耗盡民眾儲蓄並增加失業。