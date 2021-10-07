甘比擬賤價私有化華置 復牌曾漲3成 專家籲趁機套現
2021年10月07日 09:27
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華置前主席劉鑾雄(左)及其妻行政總裁陳凱韻。
劉鑾雄(大劉)曾任主席、現由其妻陳凱韻(甘比)出任行政總裁的華人置業(00127)周四復牌，公司大股東建議按每股4港元私有化，股價曾漲31%，高見3.8元。不過，有專家指私有化通過機會可能存有暗湧，建議股民適宜趁機套現走為上着。
上周三(9月29日)停牌的華置周三晚刊發公告，甘比最終實益全資擁有的Solar Bright Limited(SBL)，提出以每股4元，提出將華置私有化及撤回上市地位，料涉資最多約19.07億元。要約價雖然比華置停牌前報價2.9元有37.93%溢價，但對比公司今年6月30日時股東應佔每股未經審核綜合資產淨值約12.99元，卻有高達69.2%的折讓！大股東已於公告中明言，不會提高要約價。
值得一提的是近月在手持的重要資產中國恒大(03333)市值不斷「縮水」下，華置股價呈墮崖式下跌，此時大劉藉機再耍財技，由甘比提出以較每股資產淨值折讓近70%的作價私有化華置的建議，小股東猶如被「趁火打劫」！
資料顯示，大劉早在1989年12月就嘗試透過愛美高(他起家的吊扇公司)提出私有化華置，但出價較公司當時每股資產淨值低50%而遇阻，之後雖曾兩度提價仍難產收場。兩年後大劉再次經愛美高提出將華置私有化，惟遭小股東極力反對，結果由證監會出手，大劉又一次鎩羽而歸。如今大劉家族又提出私有化華置建議，顯然是看準恒大事件令華置估值低迷，圖再次「收割」小股東。
自2014年起，華置不斷出售公司的收租物業套現，2017和2018年大舉買入恒大股份成為第二大股東，變相投資中國房地產，去年底恒大持股貨值佔公司總資產逾34%！不過，近期恒大股價暴瀉，累及華置股價今年一度瀉逾47%，並創2003年之後新低。華置也不諱言，這次私有化的背景乃業務營運將繼續面臨挑戰及不確定性，以及兩大內房企業投資恒大及佳兆業集團(01638)證券價格大跌。
宏高證券投資經理梁杰文表示，甘比的要約價對小股東吸引力未必太大，華置今次私有化成功機會僅「一半一半」，可能有暗湧。不過，以華置股份交投細且前景一般，小股東反對沒有太大着數，與其「攬住華置啲股票」，不如趁機套現進行其他投資好過。