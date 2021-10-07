甘比擬賤價私有化華置　復牌曾漲3成　專家籲趁機套現

上周三(9月29日)停牌的華置周三晚刊發公告，甘比最終實益全資擁有的Solar Bright Limited(SBL)，提出以每股4元，提出將華置私有化及撤回上市地位，料涉資最多約19.07億元。要約價雖然比華置停牌前報價2.9元有37.93%溢價，但對比公司今年6月30日時股東應佔每股未經審核綜合資產淨值約12.99元，卻有高達69.2%的折讓！大股東已於公告中明言，不會提高要約價。

資料顯示，大劉早在1989年12月就嘗試透過愛美高(他起家的吊扇公司)提出私有化華置，但出價較公司當時每股資產淨值低50%而遇阻，之後雖曾兩度提價仍難產收場。兩年後大劉再次經愛美高提出將華置私有化，惟遭小股東極力反對，結果由證監會出手，大劉又一次鎩羽而歸。如今大劉家族又提出私有化華置建議，顯然是看準恒大事件令華置估值低迷，圖再次「收割」小股東。

宏高證券投資經理梁杰文表示，甘比的要約價對小股東吸引力未必太大，華置今次私有化成功機會僅「一半一半」，可能有暗湧。不過，以華置股份交投細且前景一般，小股東反對沒有太大着數，與其「攬住華置啲股票」，不如趁機套現進行其他投資好過。