ETF焦點：「智慧城市」的投資選項

隨着城市發展速度加快，急速城市化和人口增長對地球資源壓力增加，與此同時，在智慧城市科技方面創造投資選項。承接上期有關「大趨勢投資」文章，今期一起探討急速城市化的影響，以及未來城市發展所產生的投資選項。

城市化趨勢

急速城市化是人類歷史上最近出現的現象。在1900年，約16%的全球人口生活在城市地區。在2018年，此比例已上升至55%。城市化趨勢在亞洲國家尤其明顯，例如在中國，城市化率在過去數十年一直穩步上升，從2000年36%上升至2011年約51%，然後進一步上升至2020年63.9%。

為了應對前所未有的城市化步伐，各國需要支付巨額基礎設施投資，以支援新的城市居民。麥肯錫全球研究院估計，在2030年前，全球每年投資於基礎設施的資金規模需要達到3.3萬億美元，以達到當前的經濟增長預測。若欠缺這筆資金，基礎設施缺口可能會拖累經濟增長，並為不斷擴張的城市帶來問題，例如高昂的交通成本、不可靠的電力供應、有限度的寬頻網絡連接等，當中有限度的寬頻網絡連接有可能阻礙數碼經濟發展。

智慧城市

近年，各種科技突破改變社會發展，例如電信及電子商務等，但全球各國基礎建設數碼化的發展普遍滯後。發展基礎建設數碼化（又稱「智能化」）是城市管理者的當務之急，智能化發展既能提升公眾安全，又能覆蓋廣泛公共服務，惠及眾多民眾。

智慧城市是一個持續演變的概念。根據經濟合作與發展組織的定義，智慧城市是指「能有效利用數碼化科技來促進市民福祉，並提供更高效、可持續和具有包容性的城市服務和環境的措施或舉措，而這些措施或舉措須要多方合作、各利益相關者參與以達成」。換言之，智慧城市利用數碼創新提高城市服務的效率。

物聯網、大數據、區塊鏈等新興智慧城市科技正在改變未來城市的面貌，5G作為智慧城市發展的關鍵因素，若與其他科技結合，或可用於應對急速城市化的挑戰。

5G最新發展

城市化增長引致資訊流增長，城市居民對傳輸數據的需求亦大幅增加。5G能提供高速傳送的途徑，平均速度為每秒 10 GB，有助緩解海量數據傳輸的負荷。此外，5G可廣泛應用於智能電錶、智能水道蓋等多種智能終端，形成物聯網系統，為城市管理者提供及時數據，提升管理效率。

據市場估計，從現在至2028年全球5G市場的規模將以複合年增長率49.8%擴展，達到805 億美元。中國預計將繼續領先5G投資，佔全球5G資本支出近三分之一。

5G及智慧城市持續發展可為投資者帶來投資選項。隨着市場對智慧城市相關概念的投資漸趨重視，香港交易所買賣基金（ETF）的主題式產品亦更趨豐富。目前相關主題包括5G通信、雲計算、智能駕駛及顛覆性醫療保健科技等。與其他投資一樣，買賣ETF 涉及風險且無法保證獲利。投資者在作出任何投資決定前，應先深入了解ETF及其相關投資的風險。

香港交易所交易所買賣產品主管 羅博仁(Brian Roberts)