【高盛推介】富豪汽車9月銷量跌　吉汽續獲資金流入

高盛(亞洲)有限責任公司：小米周三(6日)股價下跌約1.4%；周四(7日)反彈，最新報21.7港元，升約0.9%。有調查機構指，其第3季佔據了中歐和東歐5G智能手機總出貨量市佔率約42%，較去年同期4.3%大幅增長，列中東歐5G手機出貨量第一。

觀察輪證資金流向，可見牛證於昨日獲資金繼續流入，有約40萬元，並集中在18元收回區域的產品。昨日部署熊證的資金主要沽出，並有部分轉倉至22元以下收回價的貼熊。

友邦近期持續上試90元水平收市，昨日跌約0.6%；今早反彈，最新報90.35元，升約1%。

觀察輪證資金流向，可見昨日流入牛證的資金，並集中在84元以上收回價的貼牛。熊證於昨日繼續獲資金流入，有約60萬元，並集中在94至96元收回區域的產品。

吉利汽車昨日跌約2.5%，今早反彈，現報21.65元，升約0.7%。吉利旗下富豪汽車表示，9月銷量較上年同期減少30.2%。

觀察輪證資金流向，可見牛證於昨日繼續獲資金流入，有約50萬元，及集中在19.5至20元收回區域的產品。昨日部署熊證的資金主要沽出。

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