【高盛推介】富豪汽車9月銷量跌 吉汽續獲資金流入
2021年10月07日 10:36
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：小米周三(6日)股價下跌約1.4%；周四(7日)反彈，最新報21.7港元，升約0.9%。有調查機構指，其第3季佔據了中歐和東歐5G智能手機總出貨量市佔率約42%，較去年同期4.3%大幅增長，列中東歐5G手機出貨量第一。
觀察輪證資金流向，可見牛證於昨日獲資金繼續流入，有約40萬元，並集中在18元收回區域的產品。昨日部署熊證的資金主要沽出，並有部分轉倉至22元以下收回價的貼熊。
產品選擇方面，投資者如看好，近牛選擇可留意小米牛(68266)，與現價有約2元收回距離。遠牛選擇可留意小米牛(59869)，與現價有約3元收回距離。投資者如看淡，可留意屬遠熊的小米熊(53616)，與現價有約3元收回距離。
小米牛(68266)，收回價19元，行使價18.6元，換股比率50，槓桿比率8.4倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
小米牛(59869)，收回價18元，行使價17.6元，換股比率50，槓桿比率5.8倍，近3.7元收回距離遠牛。
小米熊(53616)，收回價24元，行使價24.4元，換股比率50，槓桿比率6.3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
友邦近期持續上試90元水平收市，昨日跌約0.6%；今早反彈，最新報90.35元，升約1%。
觀察輪證資金流向，可見昨日流入牛證的資金，並集中在84元以上收回價的貼牛。熊證於昨日繼續獲資金流入，有約60萬元，並集中在94至96元收回區域的產品。
投資者如看好，近牛選擇可留意友邦牛(54755)，與現價有約5元收回距離。遠牛選擇可留意友邦牛(55635)，與現價有約10元收回距離。投資者如看淡，可留意屬遠熊的友邦熊(50069)，與現價有約10元收回距離。
友邦牛(54755)，收回價85元，行使價84.4元，換股比率100，槓桿比率13.7倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
友邦牛(55635)，收回價80元，行使價79.4元，換股比率100，槓桿比率8.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
友邦熊(50069)，收回價100元，行使價100.6元，換股比率100，槓桿比率8.8倍，近10元收回距離遠熊。
吉利汽車昨日跌約2.5%，今早反彈，現報21.65元，升約0.7%。吉利旗下富豪汽車表示，9月銷量較上年同期減少30.2%。
觀察輪證資金流向，可見牛證於昨日繼續獲資金流入，有約50萬元，及集中在19.5至20元收回區域的產品。昨日部署熊證的資金主要沽出。
投資者如看好，近牛選擇可留意吉利牛(68830)，與現價有約1.5元收回距離。遠牛選擇可留意吉利牛(68007)，與現價有約2.5元收回距離。投資者如看淡，可留意屬遠熊的吉利熊(51890)，與現價有約6.5元收回距離。
吉利牛(68830)，收回價20元，行使價19.5元，換股比率50，槓桿比率9.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
吉利牛(68007)，收回價19元，行使價18.5元，換股比率50，槓桿比率6.6倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
吉利熊(51890)，收回價28元，行使價28.5元，換股比率50，槓桿比率3.1倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk。