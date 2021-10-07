郭家耀：港股短期已見底　體品股宜先行觀望

港股升幅擴至超過600點，企24,500點樓上。安里資產管理董事總經理郭家耀表示，美國小非農就業數據勝預期，加上債務上限僵局打破，隔晚美股先跌後回升。港股周四(7日)跟隨外圍顯著做好，但市場仍憂慮內地經濟增長前景，A股亦繼續假期休市，北水暫停，大市成交疲弱，市況暫以反覆上落為主。恒指23,600點應已是短期底部所在，兩萬五關則為主要反彈阻力。