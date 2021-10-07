郭家耀：港股短期已見底 體品股宜先行觀望
2021年10月07日 10:43
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港股升幅擴至超過600點，企24,500點樓上。安里資產管理董事總經理郭家耀表示，美國小非農就業數據勝預期，加上債務上限僵局打破，隔晚美股先跌後回升。港股周四(7日)跟隨外圍顯著做好，但市場仍憂慮內地經濟增長前景，A股亦繼續假期休市，北水暫停，大市成交疲弱，市況暫以反覆上落為主。恒指23,600點應已是短期底部所在，兩萬五關則為主要反彈阻力。
體育用品股如李寧(02331)及安踏體育(02020)由高位反覆回落。郭指出，板塊早前成資金避風港，股價跑贏不少板塊，估值偏高，加上市場憂慮內地限電問題或會影響企業產能，宏觀經濟放緩亦會對銷售造成壓力，相關股份近期成拋售對象。雖然中長線前景仍然樂觀，有貨在手可耐心坐貨，但要買貨則宜待銷售出現正面信號再考慮。
連鎖米線品牌的譚仔國際(02217)首日掛牌，但股價表現遜色。郭認為，市場氣氛仍然薄弱，新股市場反應未算熱烈，公司在香港市場營銷策略成功，投資者寄望能複製至其他市場，上市後發展能否符合預期值得關注，股價短期難有太大升幅，未有貨建議觀望為上，有貨的投資者則可待股價反彈至招股價附近先行離場。