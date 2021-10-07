【瑞通推介】傳10月下旬內地試商用5G　中移連升3日

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場憧憬兩黨就美國債務上限達協議，道指隔晚倒升102點或0.3%，收報34,416點。恒指周三(6日)收報23,966點，跌137點或0.6%；周四(7日)急揚逾500點，重上24,500點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾7,700萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2,700萬元，反映投資者預期大市將見反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價23,400至23,499點，而熊證街貨重貨區為收回價24,700至24,799點。

「股神」巴菲特拍擋芒格旗下Daily Journal Corporation向美國證交會申報的文件顯示，該公司於今年9月底季度的阿里巴巴美股持股，單季增加82.7%。近期走弱的阿里昨止跌回升，收報137.3元，逆市走高1.5%，結束4連跌走勢；今早再升超過4%，重返10天線(143.4元)附近。昨有近270萬元淨流出其輪證好倉，淡倉則有逾30萬元淨流入。

美國原油庫存增幅超預期，紐約期油由近7年高位回落。中海油昨曾高見9.2元的逾半年高位，收漲2.3%於9.17元，連續3個交易日造好，14日RSI進入70的超買區；今早逆市回落逾3%，跌破9元關。超過3,500萬元在昨日淨流入其輪證好倉，為上日最多資金淨流入的個股好淡倉項目，淡倉同日亦有近30萬元淨流入。

《施政報告》推出一系列房屋及土地政策，新世界發展表示，支持施政報告提出多項政策及措施，樂見並會積極配合政府推展「北部都會區發展」。股份昨午後一度衝上34.25元，最終收報33.6元，升1.8%，收復20天線。新世界發展近日公布2021年6月30日止年度多賺約6.9%，及後股價連續3日上漲，今早再漲逾3%，於34元以上爭持。上日有逾100萬元淨流入其好倉。

近日有傳5G消息將大概率在10月下旬全國試商用。中移動上日窄幅上落，收市企47元，微升0.2%，今早保持靠穩，於47元以上徘徊，暫連升3個交易日。昨有逾30萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有逾10萬元淨流入。

友邦保險上日升破90元關口後遇阻，全日收跌0.6%，報89.45元。美國10年期國債孳息率隔晚曾升穿1.57厘，創六月以來新高。友邦今早升逾2%，重上91元。昨有約60萬元淨流出其輪證好倉，淡倉則有逾100萬元淨流入。

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