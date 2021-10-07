【高盛推介】中石油於4元關爭持　資金轉向沽出

高盛(亞洲)有限責任公司：石油輸出國組織及俄羅斯組成的OPEC+，開會後決定維持日產量恢復增加40萬桶，近期油價持續上升，紐約11月期油及布蘭特12月期油分別創多年新高。此外，美國能源信息署公布，截至10月1日止當周，美國原油庫存意外續增234.6萬桶，總存量由逾2年低位續升至4.2092億桶。

中石油周三(6日)突破4港元水平，收升約4.3%；周四(7日)高位回吐，早上低開約2.2後失守4元水平，最低見3.95元，現報3.99元，跌約3.6%，目前為恒指中表現最落後成分股。

中石化昨日亦突破4元水平收市，升約3.1%；今早則早段高見4.08元後曾倒跌，現報4.04元，無升跌。

觀察個股輪證資金流向，可見中石油認購證於本周二(5日)錄得約290萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。中石化方面，則見認購證於昨日獲資金轉向流入，有約250萬元。

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