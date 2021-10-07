【產經直播】科技股短線形勢向好？

美國債務違約危機有望紓緩，隔晚美股止跌回升，港股周四(7日)亦急彈兼收復兩萬四關口，大市短線形勢向好？

美國10年期債息一度衝上1.572厘，不過尾段回落至1.527厘，科技股顯著反彈，想進一步博板塊反彈，大包圍有咩策略？

雖然美國原油庫存意外上升，國際油價回落，但OPEC+表明維持產量不變，加上有大行加持，油價趁回要吸納？

今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬及光大新鴻基財富管理策略師溫傑，同你拆解市況。

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