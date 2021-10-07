渣打料港股第四季表現不太差 人民幣於6.45水平上落

市場投資情緒持續受內地房地產違約事件影響，渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝認為，相關事件對香港股市的影響已於第三季反映，雖料影響或延至明年，惟新舊經濟股有反彈趨勢，預期港股第四季表現不會太差。

他表示，未來12個月看好全球股票，盈利增長預計仍是回報的主要推動因素，其中較看好美國及歐元區市埸，並認為健康護理、工業、晶片及製造等科技塊板可看高一線。亞洲(日本除外)股票則降級至「較不看好」，中國監管風暴為主要利淡因素。

債市方面，渣打香港財富管理高級投資策略師林嘉文表示，縮減買債預期，加上負面經濟數據意外觸底反彈，料美國10年期國債孳息率或停留在1.5至1.75厘區間。第四季看好亞洲高收益債券。

他認為，市場過分憂慮內地將爆發大型違約潮，撇除問題較大的數家房地產企業，事實上過往不少房地產公司在「三條紅線」標準下有所進步，個別企業更因此改善信貸情況。

匯市方面，該行香港財富管理投資顧問董事趙海珠表示，受惠於加息及收緊憧憬，美元第三季升1.94%，首三季則升4.77%。惟經通脹調整下的利差表明，美元將再次下行，利好人民幣。然而，人民幣升勢將因市場對其的投資及儲備需求而受限，預計人民幣於6.45區間波動。