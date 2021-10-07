摩通神級分析員：別怕！油價130美元及債息2.5厘也難釀股災

外國傳媒報道，雖然全球股市近日在債券孳息率和能源價格飆升的情況下偏軟，但有「神級分析員」稱號的摩根大通全球研究聯席主管Marko Kolanovic領導的策略師，給出了令人安心的預測：市場和經濟承受得起高得多的國債孳息率和油價。

紐約期油已經突破每桶75美元，創下2014年以來高位。然而，策略師們指出，從2010年至2015年這段近期歷史來看，美國經濟和消費者在紐約期油平均達100美元的情況下表現還不錯。事實上，他們的模型顯示，經通膨和消費者購買力等因素調整後，油價可能升至130或150美元而不會造成太大麻煩。

與此同時他們表示，對孳息率上升的擔憂過頭了。由於美國企業盈利能力及股票相對於債券的估值溢價，即使10年期美國國債孳息率達到2.5厘，比當前水平高約1厘，美股也能消化。

Kolanovic及其同事在周三客戶報告中寫道：「除非(美國10年期)孳息率升至2.5到3厘以上，否則我們預計股市不會廣泛下跌，而我們預計短期內孳息率不會漲這麼多，我們並不認為當前能源價格會對經濟產生重大負面影響。」

Kolanovic一直是股市最堅定的好友之一，他建議投資者伴隨經濟從疫情中持續復甦買入風險資產。在華爾街警告聲四起的情況下，這種樂觀顯得格外突出。「我們認為這是最後一波，也是新冠疫情的有效終結。」他重申更青睞經濟敏感型股票，而不是高估值的科技股和成長型股票。