投資基金公會：強積金新機制要有靈活性

政府在新一份《施政報告》中推出強積金對沖改良方案，同時探討如何更好鼓勵巿民將強積金一筆過資產，轉化成退休後定期可領取的年金。香港投資基金公會行政總裁黃王慈明強調，機制要有靈活性，退休後不同階段有不同的財富處理手法，應配合退休人士的實際財務需要，推出不同產品，而參考海外做法多是採用不同產品的結合模式。

對於財經事務及庫務局與積金局，正研究便利強積金投資內地發行的政府及政策性銀行債券。她指出，這是業界數年來的訴求，由於強積金機制約20年前訂立，許多地方未有配合市場發展而完善。在現行機制下，基金經理雖然能投資國債或政策性銀行債，但須要檢視每隻債券的投資評級，惟市場普遍只留意發債國家評級已具足夠參考，故評級機構甚少予國債評級，導致不少國債沒有評級，令強積金經理失去投資機會，亦未能反映市場運作模式。

她強調，強積金是退休養老的投資，必須以審慎為大原則，而國債及政策性銀行債的機制較成熟，因此業界過去提出的建議一直集中於中國政府債及政策性銀行債，未有納入其他國家的國債，也未有考慮情況較複雜的公司債。加上中國債市與海外債市關連度較低，分散風險能力較高，過去一段時間中國債市在投資回報上較歐美等債市優勝。

《施政報告》亦重提進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道，研究提升發行及交易人民幣證券需求，而香港證監會正聯同金管局及聯交所成立工作小組探討相關事宜。黃王慈明表示，以人民幣計價的股票需求有待觀察，但在跨境理財通的機制下，業界為配合相關業務、大灣區居民投資需求，留意到以人民幣計價的基金需求正穩步增長。