晨星：中資企業所面臨的監管風險仍未結束

內地監管風暴仍纏繞資本市場！評級機構晨星首席美國市場策略師Dave Sekera認為，中資企業面臨的監管風險還沒有結束，但在價格下跌之後，許多中資企業的美國預託證券ADR提供足夠的安全邊際(Margin of Safety)，充分補償投資者面對的風險。

所謂的安全邊際反映股票價值與股票價格的差距，價值比股價高出愈多，安全邊際就愈高，投資風險相對愈低。

另外，該行提到，美國經濟正常化的步伐在第三季有所放緩，因為7月和8月的新冠肺炎確診病例有所增加，並已於9月初達到頂峰。Dave Sekera指，隨着新冠肺炎疫情緩和，預計美國經濟將恢復正常的步伐，而寬護城河股票(wide-moat，即具有長期競爭優勢的的公司)的估值仍具有吸引力。

能源股在7月遭受重創，但該行仍然認為能源股是最被低估的板塊。成長型股票在第三季的表現優於價值型和核心類股票。然而，預計持續的經濟復甦將繼續利好價值型股票。

針對美國經濟前景和通脹預期，晨星美國經濟研究主管Preston Caldwell指，繼續預測通脹將在2022年放緩，但即使通脹持續的時間超過該行預期，寬護城河股票通常更有能力承受成本上漲。此外，如果遇上市場調整，寬護城河股票亦較穩健。