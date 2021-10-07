道期升131點 紐油跌近3%
2021年10月07日 16:18
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美匯指數報94.14；港匯見7.7857；離岸人民幣(CNH)報6.4529；美元兌日圓報111.3；歐元企1.1568，英鎊處1.358。金價報1,766美元。布油跌1.3%至80.01美元，紐油跌2.8%報75.24美元。比特幣24小時高見55,767美元，最新企5.4萬美元水平。道指期貨升131點。
●市後關注點
-20:30 美國上周首次申領失業救濟人數
●港股反彈，恒生指數全日收報24,701點，升735點或3.06%。國企指數收報8,713點，升300點或3.57%；科技指數收報6,172點，升305點或5.21%。主板成交1,053億港元。https://bit.ly/3mv4or8
●歐股早段走勢向上，法國奢侈品製造商愛馬仕上漲3.1%。https://bit.ly/3Fr82uQ
●中國經濟：
-內地9月外匯儲備減至3.2萬億美元，遜預期。
●印度首富擴零售版圖，當地首間7-11周六開張。
●美議員促SEC設規則，要求在美上市中企披露ESG信息。
●日產墨西哥兩廠停工11天，應對車用晶片不足。
●小米5G手機東歐市佔率排首位，股價漲近3%。
●傳Apple因NFC晶片技術面臨歐盟反壟斷調查。
●晶片代工新格局？三星：2025年量產2奈米製程。
●譚仔國際首掛曾跌穿3元關，最多下挫逾10%。
●美國債務上限破冰！共和黨領袖同意延期至12月。
●逾7成內房美元債屬垃圾級，孳息率升至10年新高。
●通用汽車擬2030年銷售額倍增至2.18萬億元。