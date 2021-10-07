證監會：去年非交易所產品銷售額達5.7萬億

香港證監會與香港金融管理局周四(7日)發表有關持牌法團和註冊機構銷售非交易所買賣投資產品情況的首次聯合調查結果，共有308家持牌法團及64家註冊機構呈報它們在2020 年內曾銷售投資產品，而它們的總交易額達5.7萬億元，參與的投資者超過70萬名。

在總交易額中，以結構性產品所佔的比例最高，達2.764萬億元；其次是集體投資計劃，錄1.425萬億元；債務證券則錄得1.058萬億元。

另外，最常銷售的結構性產品是股票掛鈎產品，達1.597萬億元，特別是與互聯網和科技公司的股票掛鈎的產品，因這些公司在新冠肺炎疫情期間促進了非面對面互動和網上交易的進行。

包括貨幣市場基金在內，使用網上平台分銷集體投資計劃的情況日趨普遍，當中約有54%透過網上平台進行交易，而相關網上交易佔所有集體投資計劃的總交易額的18%。

在債務證券的銷售方面，70%為公司債券。受訪中介機構普遍指出，在目前低息的環境下，它們的客戶對提供較高收益的債券感興趣。

證監會與金管局進行有關調查，旨在更清楚了解行業景況及市場趨勢。這些資料有助證監會及金管局監察中介機構的銷售手法，和協調它們應對共同關注的範疇。兩家監管機構均相信有關資料對市場參與者亦有幫助。