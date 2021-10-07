新世界鄭家純入主有線寬頻
2021年10月07日 17:40
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早前市傳遠東發展(00035)兼有線主席邱達昌會退出有線寬頻(01097)，由新世界發展(00017)主席、「純官」鄭家純接手，事件終於正式曝光。聯交所股權披露顯示，純官於9月30日，透過其控制的公司Celestial Pioneer Limited(下稱CP)，與永升亞洲的股東達成兩份協議，有條件收購永升亞洲40.5%股權，令CP於永升亞洲的總權益由31.5%增至72%。
永升亞洲為有線寬頻的大股東。交易完成後，純官於有線寬頻的股權連同可換股債券等，由0.89%增至149.03%。
翻查資料，本次永升亞洲40.5%股權，剛好是邱達昌和富力地產(02777)主要股東李思廉所分別持有的24.5%和16%的總和，不排除是二人向純官售股。
至於永升亞洲的其餘股東，尚包括新世界集團鄭氏家族旗下的周大福企業，透過Celestial Channel Limited持有14%，以及由團結香港基金理事趙令歡旗下的Hony Communications Limited和子公司Expand Ocean LP持有14%。換言之，交易完成後，新世界鄭氏家族將控制永升亞洲86%權益。