新世界鄭家純入主有線寬頻

永升亞洲為有線寬頻的大股東。交易完成後，純官於有線寬頻的股權連同可換股債券等，由0.89%增至149.03%。

至於永升亞洲的其餘股東，尚包括新世界集團鄭氏家族旗下的周大福企業，透過Celestial Channel Limited持有14%，以及由團結香港基金理事趙令歡旗下的Hony Communications Limited和子公司Expand Ocean LP持有14%。換言之，交易完成後，新世界鄭氏家族將控制永升亞洲86%權益。