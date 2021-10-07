按證公司上半年虧損2444萬元　按年大幅收窄

按揭證券公司公布，今年上半年的未經審核除稅後虧損為2,444萬港元，去年同期則蝕1.96億元。

撇除香港年金公司的會計虧損後，上半年經調整的除稅後溢利為3.46億元、權益回報率和成本對收入比率分別有6%及27.7%。

新取用按揭保險貸款額為606億元，按年增逾200億元。當中，90%的新取用貸款用於二手市場物業，顯示該計劃對於在二手市場置業的人士相當重要。

按揭證券公司於2021年6月30日的資本充足率為24.7%，維持穩健的水平，遠高於財政司司長規定的8%最低要求。

中小企融資擔保計劃方面，截至2021年6月底，在「八成信貸擔保產品」下共批出約20,400宗申請，涉及的總貸款額約873億元。而「百分百擔保特惠貸款」共批出約38,300宗申請，涉及的總貸款額約618億元，當中583億港元貸款資產已由按揭證券公司購入。

安老按揭計劃下批出359宗申請，平均物業價值為630萬元，而平均每月年金為1.97萬元。

至於香港年金計劃，共批出1,654張保單，增67.5%，總保費金額約16億元，較去年增7億元。