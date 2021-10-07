9月份3新盤獲批預售樓花　涉2966伙近3年最多

另外，9月份有4個項目新申請預售樓花同意書，涉及2,194伙。項目包括新地的Wetland Seasons Bay第2期，涉及388伙，預計關鍵日期2022年6月30日。及大埔白石角優景里，涉及576伙，預計關鍵日期2023年8月31日。

截至上月，待批預售樓花的項目共有21個，涉及單位9,284伙，較8月份的10,056伙，按月減少約772伙或約7.7%。