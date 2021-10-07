9月份3新盤獲批預售樓花 涉2966伙近3年最多
2021年10月07日 18:01
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地政總署資料顯示，9月份有3個住宅項目獲批預售樓花同意書，涉及2,966伙，是自2018年11月之後35個月最多。獲批預售書的項目包括新鴻基地產(00016)及會德豐地產合作的何文田太子道西233號豪宅，提供75伙。其餘兩個為中洲置業旗下的沙田星凱．堤岸，提供1,335伙，以及九龍建業(00034)的將軍澳石角路一號，涉及單位1,556伙。
另外，9月份有4個項目新申請預售樓花同意書，涉及2,194伙。項目包括新地的Wetland Seasons Bay第2期，涉及388伙，預計關鍵日期2022年6月30日。及大埔白石角優景里，涉及576伙，預計關鍵日期2023年8月31日。
至於由會德豐地產與帝國集團、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)合作的新九龍內地段第6574號啟德第4B區3號新盤第1期，涉及648伙，預計關鍵日期2023年8月31日。另外華潤置地及保利置業合作的新九龍內地段第6553號啟德第4C區1號新盤，涉及582伙，預計關鍵日期2024年12月31日。
截至上月，待批預售樓花的項目共有21個，涉及單位9,284伙，較8月份的10,056伙，按月減少約772伙或約7.7%。