普京強大了！一開口天然氣即冧 趁勢向歐盟「講條件」

外國傳媒引述兩位了解俄羅斯能源政策的人士表示，俄羅斯總統普京周三(6日)對歐洲天然氣供應的評論是故意試圖平息日益不穩定的市場。

普京提出今年俄羅斯天然氣出口量可望創紀錄，但該提議有一些附加條件，例如北溪2號天然氣管道快速獲批。消息人士表示，普京評論背後的首要動機是讓已經過高的天然氣價格下跌。

他的口頭干預明顯奏效，在短短兩天內飆升60%之後，天然氣價格周四(7日)與電價及油價同步下跌。其中一位消息人士說，俄羅斯對歐洲天然氣價格飆升的程度感到驚訝，並且愈來愈擔心該地區能源市場的穩定性。

一位消息人士說，穩定天然氣價格是俄羅斯現在的重要目標；另一位人士則表示，與持續的好友市場相比，該國更偏好低波動度。

北溪2號為一條連接德國與俄羅斯的天然氣管道，經由波羅的海，俄羅斯為目前向歐洲國家運輸天然氣，都要經過烏克蘭等國家，由於鋪設海底管線將大幅減少過境費用，因此受到諸多國家反對，尤其是烏克蘭。然而，俄羅斯可透過管道來強化國際政治影響力，也是美國反對的主因之一，但拜登政府上任後，為了與德國修補關係，已經在7月一改先前奧巴馬、特朗普政府以來態度，同意完成建設。