立軍令狀！內地要求晉陝蒙交出1.45億噸煤

中國最大煤炭生產省份山西省因連日暴雨，27座煤礦被迫停產，內地冬季煤炭供應更加險峻，全國平安過冬成疑！內媒報道，國家發改委不准煤企躺平，要求內蒙古、山西、陝西第4季分別交出5,300萬噸、5,300萬噸、3,900萬噸的煤炭，力挺保供政策。

確保冬季供暖用電如常運作已成內地頭等大事，當局為此除低頭，放行長期在倉庫中的上百萬噸澳洲煤炭外；浙江更首次從哈薩克採購的13.6萬噸煤炭。內地大費周章維穩，以避免再度爆發大規模限電，衝擊經濟、引發民怨。

雖然缺煤已經是全國性現象，不過中國3大產煤區就被要求「責任到戶」，據報內蒙古將承擔18個省區(市)，約5,300萬噸的煤源供應任務。

另一產煤大省山西近期雖逢大雨，27座煤礦停產，也不能對保供政策置身事外，傳出第4季要承擔14個地區，約5,300萬噸的長協煤源保障任務。這14個省份包括天津、福建、河北、廣東、遼寧、廣西、江蘇、吉林、安徽、上海、浙江、河南、海南、山東。

至於陝西煤炭產量排名全中國第3，該省發改委官網披露，將承擔保障湖南、湖北等14省份，約3,900萬噸的長協煤源任務。