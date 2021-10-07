新界樓起動！沙田及上水新盤錄雙位倍數超購
2021年10月07日 21:24
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政府未來積極拓展新界區房屋，兩個區內將發售的新盤市場反應理想。其中鐵路新盤沙田星凱‧堤岸周四(7日)已錄約1萬張入票認購，上水細價上車盤尚宜今午(7日)截票亦錄約27.3倍超額認購。
●沙田星凱‧堤岸收1萬票 超購逾36倍
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸日前公布首張價單，推出268伙。市場消息透露，截至周四(7日)晚上7時，項目錄得約10,000個認購登記，超額認購約36倍。
該盤會於周五(8日)起開放示範單位予公眾參觀，參觀時間為上午11時至晚上8時。資料顯示，首張價單包括62伙一房單位、132伙兩房戶及74伙三房戶，扣除最高15%樓價折扣優惠，折實售價617.4萬元至2,039.4萬元，折實呎價15,790元至21,954元，折實平均呎價18,888元。
●上水單幢新盤尚宜超額認購約27.3倍
大鴻輝興業的上水單幢新盤尚宜周四(7日)下午3時截止認購登記。大鴻輝集團執行董事曹展康指，項目累收約850票，超額認購約27.3倍。
尚宜將於周六全數發售30個單位，資料顯示，項目涵蓋開放式至一房戶，實用面積138至259方呎，折實售價由242.88萬至512.42萬元，折實呎價15,986至20,750元，折實平均呎價約18,454元。其中入場價最低單位為2樓E室，實用面積138方呎，開放式間隔，扣除最高12%折扣優惠，折實呎價17,600元。
●9月份3新盤獲批預售樓花 涉2966伙近3年最多
地政總署資料顯示，9月份有3個住宅項目獲批預售樓花同意書，涉及2,966伙，是自2018年11月之後近3年最多。獲批預售書的項目包括新鴻基地產(00016)及會德豐地產合作的何文田太子道西233號豪宅，提供75伙。其餘兩個分別為為較早前已公布首張價單的中洲置業旗下的沙田星凱．堤岸，提供1,335伙，以及九龍建業(00034)的將軍澳石角路一號項目，涉及單位1,556伙。
另外，9月份有4個項目新申請預售樓花同意書，涉及2,194伙。項目包括新地的Wetland Seasons Bay第2期，涉及388伙，預計關鍵日期2022年6月30日。及大埔白石角優景里，涉及576伙，預計關鍵日期2023年8月31日。
至於由會德豐地產與帝國集團、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)合作的新九龍內地段第6574號啟德第4B區3號新盤第1期，涉及648伙，預計關鍵日期2023年8月31日。另外華潤置地(01109)及保利置業(00119)合作的新九龍內地段第6553號啟德第4C區1號新盤，涉及582伙，預計關鍵日期2024年12月31日。
截至上月，待批預售樓花的項目共有21個，涉及單位9,284伙，較8月份的10,056伙，按月減少約772伙或約7.7%。
●信置中環重建項目命名ONE CENTRAL PLACE
地政總署資料顯示，信和置業(00083)與市區重建局合作的中環卑利街23及25號及結志街33號項目，剛正式命名為ONE CENTRAL PLACE。
項目提供121伙，預計關鍵日期2024年5月31日。據了解，項目坐落維港都會區，位處商業核心，將提供一房至三房間隔單位。
●大埔白石角新盤續錄成交
據一手銷售資訊網資料，嘉華國際(00173)旗下大埔白石角嘉熙剛售出1伙，為第1座3樓A室，實用面積1,066方呎，屬四房一套間隔，成交價1,600萬元，呎價約15,009元。
至於新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角雲滙第2期，周三軍6日)以招標形式售出第9座21樓A5室，實用面積455方呎，連275方呎天台，成交金額922.68萬元，呎價約20,279元。
●馬鞍山泓碧968萬售出地下特色戶
據一手銷售資訊網資料，碧桂園(02007)馬鞍山泓碧周四(7日)以招標形式售出第3座地下E單位，屬兩房一套間隔，實用面積515方呎，連225方呎花園，成交價968萬元，呎價約18,796元。
●柏傲莊III再錄終止買賣合約個案
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III再錄1宗終止買賣合約個案。根據成交紀錄冊資料，該盤第8A座31樓C室，實用面積822方呎，分別於6月20日及25日，簽訂臨時買賣合約及買賣合約，成交金額2,121.9萬元，當時成交呎價約25,814元。惟有關交易已於本月5日終止。
該盤自公布拆卸重建後，已累錄54宗同類個案。
發展商早前已公布賠償方案，買家可自由選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，均可以獲得額外津貼及利息補償，而取消交易的買家可獲定額賠償，有關金額會按買家當時已付的樓價、付款方式及首期等計算。