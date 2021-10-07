新界樓起動！沙田及上水新盤錄雙位倍數超購

政府未來積極拓展新界區房屋，兩個區內將發售的新盤市場反應理想。其中鐵路新盤沙田星凱‧堤岸周四(7日)已錄約1萬張入票認購，上水細價上車盤尚宜今午(7日)截票亦錄約27.3倍超額認購。

●沙田星凱‧堤岸收1萬票 超購逾36倍

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸日前公布首張價單，推出268伙。市場消息透露，截至周四(7日)晚上7時，項目錄得約10,000個認購登記，超額認購約36倍。

該盤會於周五(8日)起開放示範單位予公眾參觀，參觀時間為上午11時至晚上8時。資料顯示，首張價單包括62伙一房單位、132伙兩房戶及74伙三房戶，扣除最高15%樓價折扣優惠，折實售價617.4萬元至2,039.4萬元，折實呎價15,790元至21,954元，折實平均呎價18,888元。

●上水單幢新盤尚宜超額認購約27.3倍

大鴻輝興業的上水單幢新盤尚宜周四(7日)下午3時截止認購登記。大鴻輝集團執行董事曹展康指，項目累收約850票，超額認購約27.3倍。

尚宜將於周六全數發售30個單位，資料顯示，項目涵蓋開放式至一房戶，實用面積138至259方呎，折實售價由242.88萬至512.42萬元，折實呎價15,986至20,750元，折實平均呎價約18,454元。其中入場價最低單位為2樓E室，實用面積138方呎，開放式間隔，扣除最高12%折扣優惠，折實呎價17,600元。

●9月份3新盤獲批預售樓花 涉2966伙近3年最多

另外，9月份有4個項目新申請預售樓花同意書，涉及2,194伙。項目包括新地的Wetland Seasons Bay第2期，涉及388伙，預計關鍵日期2022年6月30日。及大埔白石角優景里，涉及576伙，預計關鍵日期2023年8月31日。

截至上月，待批預售樓花的項目共有21個，涉及單位9,284伙，較8月份的10,056伙，按月減少約772伙或約7.7%。

●信置中環重建項目命名ONE CENTRAL PLACE

項目提供121伙，預計關鍵日期2024年5月31日。據了解，項目坐落維港都會區，位處商業核心，將提供一房至三房間隔單位。

●大埔白石角新盤續錄成交

●馬鞍山泓碧968萬售出地下特色戶

●柏傲莊III再錄終止買賣合約個案

該盤自公布拆卸重建後，已累錄54宗同類個案。

發展商早前已公布賠償方案，買家可自由選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，均可以獲得額外津貼及利息補償，而取消交易的買家可獲定額賠償，有關金額會按買家當時已付的樓價、付款方式及首期等計算。