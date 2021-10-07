將軍澳新都城10月暫錄4宗買賣　兩房約710萬沽

藍籌屋苑交投放緩，將軍澳新都城10月暫錄約4宗買賣，有兩房放盤1個月內，減價20萬元，剛以約710萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鴨脷洲海怡半島32座中層C室，實用面積約543方呎，兩房間隔，獲外區用家垂青，並以978萬元成交，實用呎價約18,011元，新買家購入作自住之用，原業主於2010年2月以約350萬元購入，轉手帳面獲利約628萬元，物業升值約1.8倍。

●鴨脷洲深灣軒10月錄6宗租務成交，包括1座高層F室，兩房間隔，望海景，實用面積約483方呎，放租1個半月後，吸引外區客洽詢，業主不設議價空間，以19,000元租出，實用呎租約39.3元。

●西半山俊景閣低層B室，實用面積約467方呎，兩房間隔，望樓景，以880萬元易手，實用呎價18,844元，原業主於2005年5月以238萬元買入，持貨16年帳面獲利642萬元，單位升值約2.7倍。

●西半山俊賢花園2座低層A室，實用面積約863方呎，三房及工人套房間隔，以2,188萬元易手，實用呎價25,353元，新買家屬於用家，見屋苑鄰近港鐵站，加上屬名校校網，立即承接。

●天后乘龍閣高層A室，實用面積約1,216方呎，三房連工人房間隔，享煙花海景，獲區外換樓客以3,175萬元承接，實用呎價約26,110元，原業主於2007年2月以1,080萬元購入上址自住，持貨逾14年至今轉售，帳面獲利2,095萬元，單位期內升值逾1.9倍。

●北角城市花園13座中層C室，實用面積約798方呎，三房間隔，望街景，獲區外換樓客以1,368萬元承接，實用呎價約17,143元，原業主於2012年9月以790萬元購入上址自住，持貨9年帳面獲利578萬元，單位期內升值約73%。

●鰂魚涌居屋康山花園4座高層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，望內園景，新近以17,500元獲承租，實用呎租約41元，原業主於2008年5月以約290萬元購入，上述為屋苑10月首宗租賃成交。

●鰂魚涌太古城海天閣為高層D室，實用面積約759方呎，套三房間隔，獲同區客垂青，業主原叫價月租約39,000元，議價後以約36,000元成交，實用呎租約47.4元，業主於今年6月以約1,845萬元購入，租金回報約2.34厘。

●柴灣富安閣高層A室，實用面積約325方呎，兩房間隔，望內園景，以468萬元易手，實用呎價約14,400元，新買家屬於同區分支家庭，原業主於2004年月以75萬元買入，持貨17年帳面獲利393萬元，單位升值逾5.2倍。

●小西灣藍灣半島7座極高層C室，實用面積約1,392方呎，屬複式套四房加工人套房設計，獲租客以60,000元租入，實用呎租約43元。

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九龍區

●長沙灣星匯居1座中層D室，實用面積約395方呎，細兩房間隔，最初開價680萬元，放盤僅1天，即以678萬元成交，實用呎價約17,165元，原業主於2017年6月以596萬元購入，持貨約4年帳面獲利82萬元，單位升值約14%。

●西南九龍浪澄灣5座中高層E室，實用面積約560方呎，兩房間隔，望海景，吸引心儀海景單位之夫婦租住，每月租金22,800元，實用呎租約40.7元。

●奧運站維港灣2座低層D室，實用面積約647方呎，套三房間隔，望內園景，議價後以1,180萬元成交，實用呎價約18,238元，原業主於2009年7月以460萬元購入上址，持貨12年帳面獲利720萬元離場，期內升值逾1.5倍。

●紅磡環海‧東岸10月暫錄2宗買賣，平均實用呎價21,351元，其中1A座低層L室，實用面積約194方呎，開放式間隔，享街景，最新436萬元成交，實用呎價約22,474元，原業主於2015年9月以343.9萬元一手買入，其後一直收租，放盤約2個月，易手帳面獲利92.1萬元，單位約6年升值約27%。

●土瓜灣傲雲峰7座高層G室，兩房間隔，實用面積約519方呎，以1,080萬元放盤9個月後，獲外區客接洽，議價後減價80萬元，以約1,000萬元成交，實用呎價約19,268元，新買家為外區客，睇樓1次即拍板入市。

●牛頭角淘大花園10暫錄2宗買賣，與上月同期一樣，本月平均實用呎價16,038元，成交包括H座中層2室，實用面積約391方呎，兩房間隔，以605萬元易手，實用呎價約15,473元，新買家為外區上車客。

●觀塘凱滙5座中低層L室，實用面積約771方呎，套三房間隔，近日以26,000元獲承租，實用呎租約34元，原業主於2019年1月以約1,521萬元購入，現享租金回報率約2.1厘，屋苑10月暫錄約4宗租賃成交，目前放租單位約有160個，一房入場月租由17,500元起。

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新界區

●將軍澳新都城10月暫錄約4宗買賣，包括2期10座中層G室，望山景及園景，兩房間隔，實用面積約363方呎，以730萬元放盤不足1個月，即獲區內客接洽，議價後減價20萬元，以約710萬元成交，實用呎價約19,559元，新買家為首置客，睇樓3次即拍板入市自住。

●西貢金璧花園4座低層戶，實用面積約1,107方呎，套三房連工人房間隔，望內園樓景，原以1,300萬元放盤，最後以1,250萬元連車位沽售，減幅約3.8%，實用呎價約11,292元。

●馬鞍山迎海‧星灣御22座高層B室，實用面積約783方呎，兩房連儲物室間隔，享海景，放盤近1年，原先叫價1,450萬元，累減52萬元，獲買家以1,398萬元承接，實用呎價約17,854元。

●馬鞍山翠擁華庭10座高層C室，實用面積約770方呎，套三房連多用途房間隔，原先叫價約988萬元，放售僅兩天，隨即獲同首置客洽商承接，雙方議價後象徵式減價約2萬元，以986萬元成交，實用呎價約12,805元。

●馬鞍山翠擁華庭10座高層C室，實用面積約770方呎，套三房間隔，開價約988萬元，議價後以986萬元易手，實用呎價約12,805元，原業主於2014年以590萬元購入，持貨7年帳面獲利約396萬元，單位升值約67.1%。

●大圍名城3座北翼低層B室，實用面積約785方呎，套三房間隔，以28,000元租出，實用呎租約35.7元，業主則於2010年以739萬元購入。

●大埔承峰1座低層O室，套四房連工人套房間隔，享山景，實用面積約1,006方呎，原業主連車位放售，吸引外區換樓客洽商承接，單位早前開價約1,300萬元，議價後以1,238萬元成交，實用呎價約12,306元。

●大埔八號花園3座中層B室，兩房間隔，實用面積約431方呎，新買家為區內首置客，為父母於鄰近居住，方便照顧，故決定入市承接上址，原業主早前叫價約560萬元放盤，雙方議價後以530萬元成交，實用呎價約12,297元。

●上水龍豐花園A座高層7室，實用面積約499方呎，三房間隔，議價後以650萬元獲承接，實用呎價約13,026元，原業主則於2000年以192萬元購入上址，持貨21年，是次沽出單位獲利458萬元離場，單位升值約2.4倍。

●元朗御景園3座頂層特色戶，實用面積約678方呎，套三房間隔，連約603方呎天台，叫價838萬元，及後累減43萬元或約5.1%，新近以795萬元易手，實用呎價約11,726元，原業主於1997年10月以532萬元購入，持貨約24年帳面獲利約263萬元，物業升值約49%。

●天水圍居屋天富苑G座高層5室，實用面積約650方呎，套三房間隔，獲外區客鍾情該區鄰近上班地點，方便往返，加上業主有議價空間，遂便決定以12,000元承租，實用呎租約18.5元。

●栢慧豪園剛錄得10月首宗買賣，單位為1座低層D室，實用面積約677方呎，套三房間隔，叫價898萬元，原業主移民急讓，日前一口氣大減38萬元至860萬元，新近施政報告公布北部都會區發展計劃，單位火速獲買家即睇即買，議價後以800萬元成交，實用呎價約11,817元，原業主則於2018年4月以728萬元買入，持貨3年帳面獲利72萬元，期內升值近10%。

●屯門豐景園4座高層1室，實用面積約301方呎，兩房間隔，日前獲區外首置客垂青，見單位有裝修，可即買即住，原業主願意調整價格，累積減價21萬元，決定即睇即買，以469萬購入上址自用，實用呎價約15,581元。

●屯門邁亞美海灣4座高層C室，實用面積約475方呎，兩房間隔，日前獲區內客垂青，遂便以630萬購入上址自用，實用呎價約13,263元，屬市價。

●東涌本月暫錄9宗二手買賣，包括海堤灣畔2座高層A室，實用面積約573方呎，兩房間隔，享機場海景，叫價930萬元，日前以920萬元沽出，實用呎價約16,056元，原業主則於2004年4月以226萬元購入，持貨17年轉售帳面獲利694萬元，單位期內升值近3.1倍。