英樓價月升幅逾14年最勁　憂成全球滯脹「震央」

數據公司IHS Markit統計顯示，9月份英國平均樓價接近26.76萬英鎊（約283.01萬港元），按月抽升1.7%，為2007年2月之後最勁單月升幅，跟去年9月相比則升了7.4%，其中威爾斯和蘇格蘭上月平均樓價按年漲幅分別為11.5%及8.3%，跑贏全國。

英格蘭方面，9月西南部的樓價按年升9.7%至27.62萬英鎊；東部和南部升幅雖落後全國，但按年漲幅也分別有7.2%和7%，而大倫敦地區僅升1%，但這是因為上述3個地區樓價本身較貴，尤其是大倫敦已經達到51.05萬英鎊，遠超東英格蘭和南英格蘭的分別36.07萬英鎊及31.06萬英鎊，以及西南英格蘭、威爾斯和蘇格蘭的分別27.62萬英鎊、19.42萬英鎊及18.85萬英鎊。

英國早前為刺激被疫情打擊的樓市推出印花稅假期，豁免50萬英鎊以下物業的印花稅，被視為本輪英國住宅升勢的主要動力。

不過，經過兩度延長的寬免期已在上月底結束。英國哈利法克斯銀行董事總經理加利（Russell Galley）評論道，上月無疑有一批買家想趕搭印花稅假期的「尾班車」，可是月內達成的按揭交易很多不能在免稅期結束之前完成，因此購買力很大程度上與民眾生活方式有轉變——「搶奪空間」（Race for Space）有關，這從過去一年來獨立屋和半獨立屋價格升幅超過單位兩個百分點，達8%以上可以反映出來。

加利不否認英國樓市需求未來幾個月會因為生活開支上漲及稅率回升而放緩，可是借貸成本低企，非失業人士面對的勞動市場前景持續改善，均會為樓市提供一定支撐。更重要的是，英國住宅供應有限，地產經紀可售盤源不斷減少，可望令當地樓價保持升勢，充其量增速減慢一些而已。

當地通脹創13年新高

不管如何，打算移民英國的人要留意，英國物價短期上漲壓力不小，10年期英國國債與同年期英國通脹掛鈎債券之間的孳息率差距，也就是市場的通脹預期達到4.08%，為2008年之後新高。即使市場相信這與能源成本上漲有關，收緊幣策會窒礙復甦，交易員仍押注英倫銀行有超過50%機會最快下月加息。

英國的標準人壽投資直言，經濟增長放緩，加上脫歐後的調整，英國簡直是市場滯脹憂慮的「震央」。券商美銀美林則預期，英國月度通脹要到明年4月攀升至5.1%始「見頂」，而明年全年雖然會比今年降1.4個百分點，但也達到3.7%。不過，通脹到了2023年則會回落到2%，主要是高基數效應和公用事業服務明年10月開始減價。