美股道指飆500點　港股夜期觸24800點

美國兩黨達成提高債務上限，有望周四在參議院進行表決。美股升幅擴大，道指報34,938點，升521點或1.52%；標指報4,426點，升62點或1.44%；納指報14,742點，升240點或1.66%。港股期指夜市報24,803點，升183點，高水101點。

報道指，達成的債務協議將上限提高了4,800億美元，將使政府暫時避免債務違約風險。美國國債下跌，股市漲至日內高點，不如10年期國債孳息率上漲3.5個基點至1.555厘左右。

經濟數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數減少3.8萬人，至32.6萬人，少過市場預期的34.8萬人；前周止持續申領人數亦減少9.7萬人，至271.4萬人，亦少過市場預期的278萬人。

【21:30】美國國會有望就短期提高債務上限達協議，避免爆發違約，道指周四(7日)早段曾升406點，至34,822點；標指升51點，至4,414點；以科技股為主的納指漲179點，至14,680點。

通用汽車(GM)預期電動車銷售收入將由2023年的年均100億美元，躍升至2030年的900億美元(約7,020億港元)，從而帶動年度收入較現時翻一番，股價早段升1.02%至54.48美元。

美國牛仔褲生產商Levi Strauss & Co.(Levi's)上季經調整後每股賺48美仙，與收入齊勝預期，並上調全年盈利預測，股價早段漲7.3%至26.01美元。

社交網站Twitter以105億美元出售流動廣告業務MoPub，股價早段漲2.8%至63.03美元。

倉庫式零售商Costco 9月同店銷售增長14.3%，略高於前一個月，股價早段升1.8%至457.67美元。

摩根大通資產管理投資總監米凱萊曾預期，首次加息或要至2023年，惟本周債券價格下跌，推高美國國債孳息率升至3個月新高，市場開始對通脹只是暫時性的說法存疑。米凱萊表示，6個月前，市場大都憂慮聯儲局的加息步伐太慢，但現時的風險是，若通脹壓力證實比預期中持久，加息將會加快，他預期今年美國國債孳息率將升至1.875%。