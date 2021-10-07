都會區！元朗樓價飆睇樓多兩成　四成人趕入市

施政報告公布發展北部都會區，即撻着區內二手樓市，樓價再被推高。元朗連錄高價成交，采葉庭一個兩房單位售668萬元，高市價約1至2%。即使向來鮮聞買賣的洪水橋錦珊園，有一個三房戶亦售685萬元，做價料屬項目新指標。

中原王勤學表示，政府規劃發展新界北都會區，元朗區屬未來發展及住屋供應重鎮，吸引買家加快入市，本周末區內預約睇樓量，按周即升約10至20%，而施政報告公布後，區內連錄至少兩宗二手買賣，包括上述采葉庭6座中層E室，實用面積約460方呎，叫價680萬元，減價12萬元售出，呎價約14,522元。有大型銀行對上址網上估值僅約608萬元。

他續稱，另一宗成交為同區溱柏9座高層一個C室單位，實用面積約558方呎，兩房連儲物房設計，叫價730萬元，微減3萬元，即獲上車客承接，成交價727萬元，呎價約13,029元，較市價高約1至2%。相反，業主暫時表現較克制，市場暫時只有零星反價放盤。

洪水橋將興建新鐵路，區內錦珊園今年只錄3宗買賣登記，但周三新政策公布後，即再增買賣個案。該行李美賢指出，成交單位為高層C室，實用面積約651方呎，曾叫價700萬元放售，經議價後降價15萬元售出，呎價約10,522元。

她續稱，新買家為用家，已睇樓約一個月，見落實興建前海至洪水橋跨境鐵路，即購入上址。而原業主則於2018年9月以600萬元買入單位，持貨約3年轉售，帳面獲利85萬元，單位升值約14%。

天水圍區二手買家都加快入市步伐。中原陳思麗指出，市場憧憬區內未來的發展潛力，外區客到區內睇樓，其中栢慧豪園1座低層D室，實用面積約677方呎，套三房間隔，原先叫價898萬元，由於原業主移民急讓，一口氣減價38萬元，以860萬元放售，上述買家即睇即買，議價後以800萬元購入，呎價約11,817元。

據了解，原業主於2018年4月以728萬元買入，持貨3年轉售，帳面獲利72萬元，期內升值近10%。

●前景樂觀 逾四成市民估樓價持續上升

新一份施政報告聚焦房屋及土地供應，有代理就此進行一項最新置業意向調查，發現有65%受訪人士認為未來一年樓價會平穩向上，當中佔44%認為樓價會上升，比例較去年同類型調查增加約0.3個百分點。

香港置業有關調查以問卷形式進行，成功收回286份有效問卷。當中有52.4%受訪者認為未受惠房屋供應相關政策，其餘47.6%則表示受惠。而對於樓價走勢，佔約28.3%人士認為未來一年樓價會上升半成以內，有關比例較去年同期調查時多約4個百分點。

至於相信樓價上升半成至一成的人士，則佔約11.9%，按年減少約2.2個百分點。至於認為樓價平穩不變的受訪者比例亦多達兩成一，按年升約4.8個百分點。

不過，值得注意的是，只有44.4%受訪人士計劃未來12個月入市置業，較去年大幅減少約15個百分點，反映市民對後市取態偏向審慎。該行營運總監及九龍區董事馬泰陽認為，有關土地供應政策屬中長線規劃，相信發展需時，料不可能一步到位，預計短期內供應會循序漸進，樓價受壓程度有限，對樓市前景感樂觀，預計全年樓價有力保持雙位數升幅。