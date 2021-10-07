比特幣再破5.5萬關　柴犬幣一周升近四倍

金融大鱷索羅斯旗下對沖基金「踩入」虛擬貨幣市場，刺激「幣圈一哥」比特幣升破每枚5.5萬美元大關，飆至5個月高位。另外，柴犬幣(SHIB)一周更升價近4倍，進身市值頭20大的虛擬貨幣。

索羅斯基金管理的投資總監Dawn Fitzpatrick承認，該公司持有一批比特幣，但不是很多。她指，不確定比特幣是否僅被視為通脹對沖工具，但認為比特幣已經跨越鴻溝，並進入主流金融市場。

索羅斯進軍比特幣消息，疊加上周美國聯儲局主席鮑威爾明言，無意禁止虛擬貨幣的言論引領此輪升勢。交易平台CryptoCompare數據顯示，比特幣在過去24小時再抽升5.93%，一度高見每枚55,767美元；「二哥」以太幣亦升5.43%，見3,632美元。

「毛孩系列」再次發威，柴犬幣在過去一周飆升3.96倍，按市值計算，超越萊特幣成為全球第18大虛擬貨幣；狗狗幣(Doge Coin)市值亦升到第11名。柴犬幣亦升67.21%至0.000035美元，狗狗幣則升10.91%至0.2612美元。

回顧歷史，10月比特幣的表現通常向好。IDX數碼資產首席投資總監Ben McMillan表示，根據區塊鏈上數據分析，經歷上半年比特幣大幅下跌，同時愈來愈多的比特幣交易位置資訊離開交易所，加上近期比特幣新地址數量穩步上升，均是邁向結構性牛市的迹象。惟McMillan警告，比特幣短期內仍存在不尋常的下行風險。

商品分析師Mike McGlone稱，觀察到市場出現投資者放棄黃金而轉向比特幣的現象，並估計，美國或會跟隨加拿大推出基於期貨的比特幣ETF。他亦預測，今年底比特幣價格會升至10萬美元水平，甚至最快可能在10月底前便可達成目標；又指，若比特幣ETF成功推出，比特幣價格飆升至每枚13萬美元只是「時間問題」。

然而，虛擬貨幣市場活躍亦加大當局對監管的決心。外媒報道，美國司法部正計劃創建一支國家虛擬貨幣執法團隊，以處理虛擬貨幣有關的刑事犯罪調查和起訴。當局表示，該團隊將調查虛擬貨幣交易所和洗錢等犯罪行為，包括向勒索軟件集團支付的虛擬貨幣。該部門又補充，新負責人將通過申請程式遴選，要求申請者具有複雜刑事調查和起訴經驗，並熟悉虛擬貨幣和區塊鏈技術。