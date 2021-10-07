內房企業正上演中國版《魷魚遊戲》？

最新，Netflix播放的《魷魚遊戲》成全球熱門話題。有外媒專欄作家任舒立分析，內地監管去年針對房企祭出「三道紅線」政策後，使房企大受打擊，更將房企的處境形容成目前當紅的南韓影集《魷魚游戲》，即必須在一場殘酷又血腥的比賽中，想辦法活下去！

文中提及，全球熱議的《魷魚遊戲》融合美國電影《飢餓遊戲》和南韓電影《寄生上流》元素，這部當紅影集甚至在中國商界引起共鳴。任舒立將《魷魚遊戲》中第一關遊戲「123木頭人」形容成房企正在玩的遊戲，違反遊戲規則的房企就會被淘汰出局。

恒大是內地大型房企，目前負債超過3,000億美元，處於違約邊緣。任認為，企業和人類一樣有生存本能，而恒大目前唯一的救命稻草是公司的物業管理業務。至於「123木頭人」僅是劇中6場比賽中的第1關，後面將會有更多刺激關卡，或許房企目前正如同遊戲的參賽者，面對可能會被淘汰的危機，必須在政策制定者設置的殘酷環境中，想辦法存活下來，究竟哪些房企能成功存活下來，誰又將破產宣布倒閉，結果就如同《魷魚遊戲》只有兩個：死亡(倒閉)，又或是可瓜分456億韓圜的高額獎金。