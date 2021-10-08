東方日報B1：恒指勁彈七百　跑贏亞股　科指飆5%

困擾全球經濟前景的美國債務上限危機暫告一段落，隔晚美股3大指數做好，帶動亞太區主要股市周四(7日)反覆向好。其中，近期可謂跌得最慘的恒生指數，在科技股和地產股的帶領下抽升735點，而上季「榮登」全球表現最差指數的恒生科技指數更一洗頹風，反彈5.21%，全日升幅冠絕亞股。

恒指高開372點，一舉重上10天移動平均線，隨後升幅逐步擴大，尾市更最多揚774點，高見24,741點，收漲3.06%，報24,701點；總成交按日微升至1,055億元，沽空比率15.86%。國企指數收報8,713點，升300點或3.57%。科技指數重上6,000點大關，收報6,172點，升305點。內地A股周五復市，周四好明顯已有資金率先部署，迎「北水」(港股通)歸位。

除港股創逾兩個月來最大單日漲幅外，市場憧憬美國兩黨會就債務上限達成協議，支持亞洲股市全線靠穩，日經平均指數周四反彈149點或0.54%；南韓股市亦扭轉3連挫頹勢，收升1.76%。

富達中國特殊情況投資組合經理Dale Nicholls亦指，該基金正重投股市，自2月以來，電商龍頭騰訊和阿里的股價已經分別下跌逾40%和50%，認為目前中概股的風險回報相當不錯，或是入場該領域的最佳時機。

不過，渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝認為，內地監管及去槓桿措施對港股的影響或延續至明年，對港股10月走勢未感樂觀，惟有關因素大部分負面影響已於第三季反映，加上參考歷史數據，第四季表現普遍較第三季好，新舊經濟股近日有反彈趨勢，預期港股末季表現亦不會太差，不排除年內恒指仍有上升空間，今季或呈先低後高的格局。

建銀國際則表示，恒指預測市盈率目前約12倍，下行空間已有限，有望在第四季見年內低位後反彈，預計年底前恒指波動區間在22,660至26,500點。

該行建議，短期適度增持公用、能源、新能源股；並逢高位減持漲幅過大的有色金屬、原材料及航運股；逢低吸納財務穩健、估值吸引的中資地產、物管及銀行股，精選業績前景較明朗的科技及消費增長龍頭股。