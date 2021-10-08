美股道指收漲337點　Twitter漲逾4%

美國國會有望就短期提高債務上限達協議，避免爆發違約，消息帶動美國股市周四(7日)上漲。道指最多曾爆升558點，其後升幅稍為收窄，收報34,754點，升337點或0.98%；標指收報4,399點，升36點或0.83%；納指收報14,654點，升152點或1.05%。

外媒報道，美國兩黨達成的債務協議將上限提高了4,800億美元，將使政府直至12月初都能避免債務違約風險，預期將會在周四獲得通過。

10年期美國國債孳息率周四繼續上揚，報1.574厘，升0.5個基點，為今年6月的高位。

摩根大通資產管理投資總監米凱萊曾預期，首次加息或要至2023年，惟本周債券價格下跌，推高美國國債孳息率升至3個月新高，市場開始對通脹只是暫時性的說法存疑。

米凱萊表示，6個月前，市場大都憂慮聯儲局的加息步伐太慢，但現時的風險是，若通脹壓力證實比預期中持久，加息將會加快，他預期今年美國國債孳息率將升至1.875%。

個股方面，通用汽車(GM)預期電動車銷售收入將由2023年的年均100億美元，躍升至2030年的900億美元(約7,020億港元)，從而帶動年度收入較現時翻一番，股價收漲4.65%，收報56.44美元。

美國牛仔褲生產商Levi Strauss & Co.(Levi's)上季經調整後每股賺48美仙，與收入齊勝預期，並上調全年盈利預測，股價全日升8.35%，收報26.29美元。

社交網站Twitter以105億美元出售流動廣告業務MoPub，股價全日升4.37%，收報63.97美元。

經濟數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數減少3.8萬人，至32.6萬人，少過市場預期的34.8萬人；前周止持續申領人數亦減少9.7萬人，至271.4萬人，亦少過市場預期的278萬人。