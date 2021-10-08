摩通警告：股債雙殺恐持續到明年

外媒報道，摩根大通策略師Nikolaos Panigirtzoglou及其團隊在最近一份報告中表示，持續的通脹可能引發債券和股票同步下跌，從而讓那些使用固定收益證券來保護投資組合免受股市下跌影響的投資者倍感頭痛。

9月份債券市場遭到拋售，同時美股標指亦下跌4.8%，兩個市場一同受挫，打擊了多資產投資者。摩根大通追蹤的一籃子風險平價基金在9月下跌3.6%。貝萊德的60/40目標配置基金下挫2.5%，創下3月份以來的最大單月跌幅。

摩根大通預期，由於供應瓶頸和大宗商品價格持續上漲，通脹意外可能會持續到2022年，意味到股債齊跌的風險仍未結束。

雖然債券與股票的關係背後有許多因素在起作用，但將兩者聯繫在一起的是對經濟增長的看法。在過去幾十年，經濟增速低迷促使聯儲局實施貨幣刺激政策，從而推高了債券和股票的價格。

不過，現在人們擔心的是，貨幣政策將成為放緩經濟以平息通脹疑慮的一種方式。而且，利率上升將給債券和股票帶來相似的痛苦。

摩根大通策略師認為，如果債券繼續失去緩衝股市跌勢的能力，那麼風險平價基金、平衡型共同基金和養老基金可能需要考慮更昂貴的對沖股票風險的方法，例如購買股票看跌期權。

摩通還說，美元是一個有價值的對沖工具，因為美元與股票走勢有著極深的負相關性。