致富：股災可看4徵兆　中港股市較穏妥

10月被認為是傳統股災月，因多次金融危機無獨有偶都在此月份出現，如1987年、1997、及2008年10月都曾出現股市大幅下跌的情況。事實上，投資者不用一踏入10月便聞風喪膽，因自1987年至去年的34年間，只有9個10月出現跌市。今期將分析股災月有哪些徵兆，今年10月股市又有哪些外圍因素值得留意。

致富財富管理部張德明表示，股災前市場上通常會出現4個徵兆，包括普遍股票高市盈率，現時美股三大指數偏高、房價上升、市場資金充裕、以及市場情緒樂觀。他解釋，目前美股市場上資金尚算充裕，部分受低息率影響。此外，即使市場普遍認為美國聯儲局快將「收水」，但相比其他央行，美國暫未有具體加息時間表，只表示最終將視乎當地的通脹及就業數據再作定論，市場料當局將會在11月才收緊貨幣寬鬆政策。因此，料10月市場仍保持樂觀情緒。

有關美股方面，張德明續指，加息將對股票市場造成影響，預期新經濟股股價表現，將較傳統經濟股的反應更大，因為新經濟股大部分債務較多，對利息敏感度較高。再者，息口上升，意味借貸成本上升，企業盈利相對減少，影響股票的市盈率，最後困擾股市。

此外，美國債務上限僵局持續，他直言，預期很大機會最終債務上限能被提高，但認為狀況僵持得愈久，對市場的傷害將愈大。張氏表示，困局若長期持續下去，或令投資者再次關注美國俗稱「雙赤」的財赤和貿赤的經濟頑疾。更甚的是，動搖投資者對美元信心，部分國家央行或進一步減持美元貨幣儲備，改為增持其他資產組合。

港股方面，他指影響市場的負面消息主要是內地有關房屋問題的監管，以及國內政策影響等，但大部分消息已在上月股市表現反映出來，因此對10月股市表現不至於太悲觀，期望內地國慶假期股市重開後，會有資金流入。最後，他指美股不確定因素仍然存在，並建議投資者可部署外匯，或把資金重投中、港股市場，減低投資風險。

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