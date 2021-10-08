道指升337點　油價漲1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報94.20；港匯見7.7845；離岸人民幣(CNH)報6.4523；美元兌日圓處111.66；歐元企1.1555，英鎊報1.3613。金價報1,754.63美元。布油報82.47美元，紐油處78.81美元。比特幣報5.38萬美元。道指期貨升50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水170點。

●道指最多曾爆升558點，其後升幅稍為收窄，收報34,754點，升337點或0.98%；標指收報4,399點，升36點或0.83%；納指收報14,654點，升152點或1.05%。

●美國上周首次申領失業救濟人數減少3.8萬人，至32.6萬人，少過市場預期的34.8萬人。

●港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報25,007點，升306點或1.22%。

●即月恒生指數夜期收報24,809點，升189點，高水107點，成交17,421張。

●紐約11月期油收報每桶78.3美元，升87美仙或1.12%；布蘭特12月期油收報每桶81.95美元，升87美仙或1.07%。

●美國8月消費信貸增加143.79億美元，市場預期增175億美元，前值增加170.04億美元。

●美國中央情報局宣布，正在創建一個專門的中國任務中心，以應對來自中國的挑戰。

●美國聯儲局數據指出，截至6月，美國收入排名前1%家庭持有的美國國債和市政債數量總計為8,870億美元，為17年來最低，遠低於10年前1.5萬億美元的峰值。

●摩根大通策略師Nikolaos Panigirtzoglou及其團隊在最近一份報告中表示，持續的通脹可能引發債券和股票同步下跌，從而讓那些使用固定收益證券來保護投資組合免受股市下跌影響的投資者倍感頭痛。

●前美國財政部長姆紐欽表示，擔心通脹問題會持續下去，10年期美國國債孳息率可能輕易飆升至3.5厘，進而抬高政府舉債成本並產生預算問題。

●紐約12月期金收報每安士1,759.2美元，跌0.15%。

●美國克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特表示，相信近期通脹升溫主要是由於供求關係以及疫情有關的因素所推動，認為該些因素可能不會導致通脹繼續強勢，預計通脹會逆轉，但風險會上升。

●英國富時100指數收報7,078點，升82點或1.17%；法國CAC指數收報6,600點，升107點或1.65%；德國DAX指數收報15,250點，升277點或1.85%。

●國際貨幣基金組織(IMF)發表財政監測報告中表示，世界各國政府應制定財務計劃，以約束與新冠肺炎疫情相關的公共支出和由此產生的債務。