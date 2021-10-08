瑞銀：揀熱門題材　布局第四季

在強勁的經濟和企業獲利增長推動下，全球股市在2021年第3季再創新高。不同的是，股票大漲之際債券收益率也大幅下滑。展望第4季，預計增長將保持強勁且利率維持低位，因此股市有望進一步走高。

不過，在市場屢創新高之際，是時候對股票和收益率策略精挑細選，並考慮分散配置於另類投資。建議把握醫療保健的長期與短期驅動因素、向淨零碳排放的轉型以及受益於數碼化趨勢的更廣泛長期主題。以下將詳述第四季投資組合的布局建議。

【買入全球經濟增長贏家】

GDP年率增速或許已經觸頂，但受益於消費支出、零售商回補庫存以及貨幣及財政刺激措施，經濟增長仍可能保持較高的水準。推動企業獲利持續穩健增長：預計今年全球企業盈餘將增長42%，2022年增長9%。整體而言，這種環境對股票市場有利，尤其是能源和金融類股、美國中型股以及受益於經濟重啟的公司。相比之下，工業、房地產和日常消費等行業的上行空間有限。

【尋求「非傳統」收益率】

2021年債券收益率大幅下降且信用利差收窄，這意味着目前公開發行的債券市場機會有限，就連美國和歐洲的高收益信用債也只有「低收益」潛力，不過亞洲前景依然正面。持有現金或傳統債券但尋求額外收入的投資者，應考慮其他收益來源，比如私募債券、優先級貸款、主動型固定收益、直接房地產和外匯，或採用槓桿及波動率連結策略。

【利用另類投資進行配置】

在債券收益率處於低點之際，分散投資組合配置對投資者而言愈發具挑戰難度，尤其是考慮到全球股市位於歷史高點，以及變異病毒Delta、中國監管和地緣政治等方面的風險。尋求分散風險和回報來源的投資者，應考慮避險(對沖)對沖基金和私募市場，以及可能帶來另類回報的結構化投資。

【關注醫療保健行業機會】

全球醫療保健行業提供兼具防禦性和長期增長潛力的機會，不僅需求彈性相對較低，其長期結構性驅動因素也頗具吸引力。經濟指標見頂後，這類行業往往會跑贏大盤。製藥是該行業中最具防禦性的領域，而醫療科技股最能受益於後疫情時代的復甦趨勢。健康科技和基因療法等轉型主題帶來了長期結構性增長的機會。投資者應將上述領域全部納入投資組合。

【為淨零碳排放轉型布局】

全球持續向淨零碳排放轉型。這應繼續有利於發展綠色科技和提供潔淨空氣解決方案的企業，並在碳市場中創造新的機會。這些策略均屬於更廣泛的可持續投資領域，也是值得重視的全球投資方式。

【智慧出行等行業較值博】

除了醫療保健和可持續投資之外，交通運輸、製造業和金融服務等各行各業的數碼化轉型持續推進。以下領域存在機會，包括智慧出行和自動化，受益於數碼資產領域增長的公司，以及網絡安全(自動化和數碼化的重要賦能者)。

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