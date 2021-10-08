溫灼培：央行落實加息　紐元添吸引力

為防通脹於未燃以及打壓當地熾熱樓市，新西蘭央行於周三議息會一如市場預期加息0.25厘，把官方息率推上半厘水平。這可說是遲來的加息，如非當地爆發變種病毒Delta，相信早於8月的議息會便已加息。在其聲明中，新西蘭央行指視乎未來通脹及就業情況變化，不能排除該行有進一步加息可能。加息後，據最新紐元利率期貨價格變化顯示，現市場估計央行於11月24日議息會加息機會仍高達85%。

於同一周內，澳洲央行於議息會上就堅持要到2024年才加息。為何新西蘭央行有條件連環加息？首先，新西蘭一直在控制疫情上較大部分西方國家成功，使其經濟重啟較其他國家早；其次是偏低的息率使當地樓市熾熱，令央行不得不加快其加息步伐。

不過，面對環球疫情的不確定，加上為免紐元相對澳元匯價升值過猛，損害新西蘭經濟，如11月再加息，料往後新西蘭央行加息步伐也會慢下來，除非澳洲也開展其加息周期。

加息後，紐元不升反跌，上不了70美仙還要跌穿69美仙，惟這很大機會是整體美元強勢導致。美國人力資源機構ADP公布9月私人機構新增職位56.8萬個，強勁數字給予市場對周五美國公布的非農就業職位數字同樣存有強勁憧憬，因美國聯儲局主席鮑威爾說過，只要就業數字理想，便有可能於11月減少買債。

不過，面對龐大政府債務，料聯儲局極其量只能象徵式縮減買債，要加息實在不易。相反，假使新西蘭央行11月再加息，這樣持有紐元將變得吸引，紐元龐大支持料位於68美仙，目標73美仙。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培