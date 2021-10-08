麥嘉嘉：內地4大行業受「能耗雙控」影響大

恒指於9月份下跌最多超過2,100點，跌幅超過8%。踏入第四季，港股不明朗因素仍多，要視乎監管風險、內地限電、美國收水等風險能否紓緩。

美國聯儲局上月宣布聯邦基金利率維持於介乎0至0.25厘，符合市場預期，同時維持每月購買債券規模1,200億美元不變。根據目前的經濟數據及聯儲局的指引，其兩大貨幣政策目標：實現最大就業和穩定物價，數據大致與目標相符。因此，若經濟情況取得符合預期的進展，市場普遍預期聯儲局最快於11月宣布啟動減少買債行動，並於2022年開始加息。

事實上，最新的利率點陣圖顯示，估計2022年加息的官員人數達9人，多過6月時的7人。因此，美國最快可能在2022年加息0.25厘，並且於2023年再加0.75厘。

中國方面，「能耗雙控」政策確立全球供應鏈重組趨勢，從具體行業來看，受到「雙限」政策影響較大的行業包括但不限於鋼鐵、電解鋁、水泥、化工化纖4大行業，這些行業的主要特徵是高耗電+高碳排，採取的措施包括直接停產、削減產能(20至90%不等)、錯峰生產、分時段限電、削減用電優惠等。能源短缺和工業產能大減使中國面臨經濟下行壓力，導致經濟增長預估值下調。

策略上，投資者持續向印度股市注入資金，印度市場吸引了79億美元的創投資金，是2013年來首度超越中國。估值超過10億美元的獨角獸新創企業，數量在印度激增。印度SENSEX指數近期不斷創新高，年初至今升累約24%。數據顯示，全球流入印度的資金高達90億美元，預計是連續第3年出現淨流入。

另外，歐洲方面，隨着歐洲各國逐步解封，當地經濟繼續取得好轉，經修正後的第二季歐元區GDP按季上升2.2%，高於初值的2%。就業市場上，第二季歐元區就業人口按季增長0.7%，優於上季的減少0.2%。同時，歐洲央行將今年經濟增長預測上調至5%，以反映區內經濟復甦步伐。投資於歐洲的基金值得投資者關注。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉（作者為註冊持牌人士，並無持有上述股票）