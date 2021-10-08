內地房企正在上演中國版《魷魚遊戲》？輸家只有一個下場...

全球最大影視串流平台Netflix播放的韓劇《魷魚遊戲》成為全球熱門話題。外媒專欄作家任舒立分析，內地監管機構去年針對房企祭出「三道紅線」政策後，使房企大受打擊，更將房企的處境形容成《魷魚遊戲》劇情，即是必須在一場殘酷又血腥的比賽中，想辦法活下去！

文中提及，《魷魚遊戲》融合美國電影《飢餓遊戲》和南韓電影《上流寄生族》元素，這部當紅影集甚至在中國商界引起共鳴。任將《魷魚遊戲》中第一關遊戲「123木頭人」形容成房企正在玩的遊戲，違反遊戲規則的房企就會被淘汰出局。

事實上，在調控政策不斷升級、連傳統「金九銀十」的樓市旺季都變得冷清，內地最大的一百家房企9月份銷售都差強人意。據內房諮詢機構克而瑞數據顯示，9月份百強房企中，有超過90%銷售按年下降，其中6成降幅超過30%；近9成的單月銷售不及上半年月均水平。連傳統旺季銷情都如此慘淡，難以想像房企在未來一段日子，如何靠售樓收入去還債。

經過這場淘汰戰後，究竟哪些房企能成功存活下來，誰又將會破產倒閉？房企的結局就如《魷魚遊戲》參賽者只有兩個下場，就是死亡(倒閉)或者瓜分456億韓圜的高額獎金(內地房地產市場)。