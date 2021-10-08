研究：近半港人已開虛銀戶口　惟8成仍依賴傳統銀行

根據《Visa消費者支付取態研究2021》，針對香港、澳門及台灣共2,000名消費者的偏好及新興趨勢進行調查，近一半港人已經開設虛擬銀行戶口，基於虛擬銀行的開戶獎賞(58%)，提供更高存款利率(55%)及開戶更為便捷(36%)。

研究顯示，對比疫情前，四成香港消費者更常使用其主要銀行的流動銀行服務，預計來年將保持相同水平的增長。然而，傳統銀行繼續佔據上風，主要是因為安全理由。八成受訪者仍會選擇傳統銀行作為其主要銀行，59%對資金存入傳統銀行感到安全，56%認為與傳統銀行交易可靠。

雖然香港消費者對虛擬銀行的認知持續提升，但大多數人仍然更偏好傳統銀行。研究指出，虛擬銀行的認知度從2020年的75%上升到今年的86%，其中眾安銀行、螞蟻銀行及Mox最為受歡迎。選用虛擬銀行的障礙主要在於保安憂慮，例如帳戶或有更大機會被黑客攻擊(34%)，遭到欺詐或出現未經授權交易(31%)。

疫情下流動銀行服務的增長勢頭隨著，流動銀行是最常用的理財方式，香港(82%)、台灣(71%)及澳門(64%)消費者平均每月使用數次流動銀行服務，透過電腦/平板電腦使用網上銀行服務於香港及台灣則緊居其後。

82%本港消費者在其手機上已安裝流動銀行應用程式，相對2020年比例為77%。他們選擇使用流動/網上銀行的三大原因包括省去親臨銀行的時間(68%)、流動或網上銀行的可達性 (65%)，其次是不喜歡在銀行排隊(64%)。不過，大多數港澳台的受訪者皆認為數據共享的風險大於益處，他們不大願意為獲利而提供個人數據。63%消費者認為他們應是其個人及財務數據的主要保管者，而非銀行、政府或企業。港人擔心因非法行為(56%)、惡意黑客攻擊與獲取資料(55%)及未經授權與第三方共享資料(53%)所造成的金錢損失。

相比之下，用戶對流動支付愈趨有信心。61%用戶在使用流動支付時感到安心，較2020年的28%大幅增加。但這類支付模式存有潛在的憂慮，例如電話盜竊、黑客攻擊及未經授權的存取。近1/5消費者曾經歷流動支付的保安漏洞問題。沒有收取適當費用(18%)及企業濫用個人資料(18%)是用戶遇到的兩種常見違規情況，其次是企業未有提供充足保安措施以保障流動交易(16%)。

Visa香港及澳門區董事總經理史美琪表示，疫情導致消費者行為產生巨大轉變，數碼化已成為日常生活不可或缺的一部分，樂見區內虛擬銀行如雨後春筍般湧現，亦有更多消費者採納流動銀行服務。這些趨勢為市場帶來了全新機遇，尤其是支付行業。