【瑞通推介】恒指升穿兩萬五後回氣　資金追牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：中美關係有回暖迹象，加上美國債務上限和能源價格急升憂慮紓緩，利好股市氣氛。道指周四(7日)收報34,754點，升337點或1%。恒指周四揚升735點(或3.1%)，收報24,701點。周五(8日)早上高開逾300點，一開市重上25,000點、並見即市高位，其後升勢不能持續，指數一度倒跌。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾1.8億港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.3億元，反映投資者認為港股急升過後需作整固。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價23,400至23,499點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。今早投資者較傾向追入恒指牛證。

美團發布2021年十一黃金周消費趨勢報告，顯示今年十一假期期間總體消費額按年上升29.5%，而通過美團App團購美食並到餐廳消費的訂單量較去年同期增長49%，加上憧憬北水周五回歸或帶來支持，美團周四最多飆逾1成，高見252.8元，收市維持9.7%的升幅，報250.8元，是表現最好藍籌。股份一舉重越10天、20天和50天線，並結束5連跌走勢。周五早上曾升近3%，一度升穿258元，升幅其後收窄至1%，於250元關口上落。美團周四錄16.8億元沽空額，是沽空額最多港股，沽空比率超過30%。輪證資金流方面，周四有超過1,200萬元淨流出其好倉，淡倉則有逾3,700萬元淨流入。

有報道指十一假期期間，多地舉辦車展及汽車銷售網點，配合中央及各地方政府加大新能源汽車政策的發展力度，帶動期間國內車市消費。比亞迪股份周四收升3.7%於248.6元，周五早上升逾2%，惟暫受制於255元水平阻力，其後由升轉跌。逾960萬元在周四淨流出其好倉，淡倉則有逾230萬元淨流入。

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