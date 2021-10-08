【瑞通推介】恒指升穿兩萬五後回氣 資金追牛
2021年10月08日 10:58
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瑞通認股證牛熊證銷售部：中美關係有回暖迹象，加上美國債務上限和能源價格急升憂慮紓緩，利好股市氣氛。道指周四(7日)收報34,754點，升337點或1%。恒指周四揚升735點(或3.1%)，收報24,701點。周五(8日)早上高開逾300點，一開市重上25,000點、並見即市高位，其後升勢不能持續，指數一度倒跌。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾1.8億港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.3億元，反映投資者認為港股急升過後需作整固。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價23,400至23,499點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。今早投資者較傾向追入恒指牛證。
美團發布2021年十一黃金周消費趨勢報告，顯示今年十一假期期間總體消費額按年上升29.5%，而通過美團App團購美食並到餐廳消費的訂單量較去年同期增長49%，加上憧憬北水周五回歸或帶來支持，美團周四最多飆逾1成，高見252.8元，收市維持9.7%的升幅，報250.8元，是表現最好藍籌。股份一舉重越10天、20天和50天線，並結束5連跌走勢。周五早上曾升近3%，一度升穿258元，升幅其後收窄至1%，於250元關口上落。美團周四錄16.8億元沽空額，是沽空額最多港股，沽空比率超過30%。輪證資金流方面，周四有超過1,200萬元淨流出其好倉，淡倉則有逾3,700萬元淨流入。
有報道指十一假期期間，多地舉辦車展及汽車銷售網點，配合中央及各地方政府加大新能源汽車政策的發展力度，帶動期間國內車市消費。比亞迪股份周四收升3.7%於248.6元，周五早上升逾2%，惟暫受制於255元水平阻力，其後由升轉跌。逾960萬元在周四淨流出其好倉，淡倉則有逾230萬元淨流入。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指輕微價外、中短期購(22956)，行使價26,600點，2022年1月到期，實際槓桿14.7倍。
恒指貼價、中短期沽(24996)，行使價23,600點，2022年2月到期，實際槓桿8.4倍。
美團輕微價外、中短期購(24350)，行使價275.2元，2022年1月到期，實際槓桿5.4倍。
美團輕微價外、短期沽(26159)，行使價230元，2021年12月到期，實際槓桿6.1倍。
比迪價外、短期購(16418)，行使價288.88元，2021年12月到期，實際槓桿6.5倍。
比迪輕微價外、短期沽(16906)，行使價220.68元，2021年12月到期，實際槓桿4.6倍。
友邦輕微價外、中短期購(15163)，行使價99.99元，2022年3月到期，實際槓桿7.8倍。
友邦輕微價外、短期沽(11064)，行使價76.88元，2021年12月到期，實際槓桿12.5倍。
騰訊輕微價外、中年期購(17828)，行使價534.3元，2022年4月到期，實際槓桿5.6倍。
騰訊輕微價外、中短期沽(25903)，行使價424.8元，2022年1月到期，實際槓桿6.2倍。
小米價外、中短期購(26733)，行使價25.55元，2022年2月到期，實際槓桿6.6倍。
小米輕微價外、中年期沽(28206)，行使價19.5元，2022年4月到期，實際槓桿3.3倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(56912)，收回價24,036點，槓桿比率32.5倍。
恒指熊證(67723)，收回價25,440點，槓桿比率27.9倍。
美團牛證(61574)，收回價220.08元，槓桿比率6.3倍。
美團熊證(69378)，收回價285.88元，槓桿比率7.2倍。
進取美團熊證(51080)，收回價268.88元，槓桿比率13.7倍。
比迪牛證(54371)，收回價235.08元，槓桿比率12倍。
比迪牛證(57019)，收回價228.08元，槓桿比率9倍。
比迪熊證(57565)，收回價282元，槓桿比率5.6倍。
友邦牛證(68678)，收回價85元，槓桿比率14.5倍。
友邦熊證(65257)，收回價96元，槓桿比率11.8倍。
騰訊牛證(56956)，收回價450元，槓桿比率12.6倍。
騰訊熊證(54157)，收回價506.8元，槓桿比率14.3倍。
小米牛證(56966)，收回價20.08元，槓桿比率11.1倍。
小米熊證(68707)，收回價23.8元，槓桿比率6.5倍。
小米熊證(55911)，收回價22.5元，槓桿比率10.3倍。
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