港股上季表現遜　9月強積金人均蝕8千　駿隆話呢類基金最值博...

港股在第3季表現不濟，跑輸全球主要市場，拖累本港「打工仔」的強積金回報亦告失守。駿隆強積金數據顯示，9月駿隆強積金綜合指數跌3%，每人平均蝕8,031港元；而年初至今則錄負回報0.4%，每人平均蝕996元。

截至9月30日止，上月駿隆強積金股票基金、混合資產基金及固定收益基金指數齊齊下挫，分別跌4.4%、3%及0.5%。若以年初至今計，則分別跌1.9%、升1.6%及跌0.8%。

駿隆表示，今年第3季股票市場受壓，令7月至9月底強積金資產預測已蒸發520億元，總資產值料將進一步下跌至逾1.16萬億元。資金流方面，因債券市場於上半年表現向下，成員繼續將資金由固定收益轉入股票基金資產，惟見股市轉弱，預計資金會有減慢流入股票基金資產的趨勢，或會逆轉開始流入較低風險的資產。

該公司指，美股受債務上限、預期收水及10年利率衝高等困擾後出現回調，預期需較長時間待不同利淡因素轉趨明朗才可回復明顯升勢。

中港股市方面，因能耗雙控政策及燃料價格攀升，觸發限電減產，嚴重影響製造業產能，全球供應鏈再度陷入混亂，並使內地製造業PMI陷入收縮；同時，內房板塊出現財務危機，中港市場因而出現尋底格局。

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，高風險投資者可根據自身風險承受能力，考慮用美股作為避風港。長遠而言，大中華及亞洲股票類別基金值博率較高。環球長息持續上升，美匯指數對主要貨幣維持強勢，人民幣持續偏強，低風險投資者可考慮人民幣債券基金及保守基金持盈保泰。