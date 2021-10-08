【高盛推介】科網股高開低走　資金積極部署淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：港股通於周五(8日)回歸，科網股周五早上高開低走。當中騰訊控股於上周三(9月29日)起連跌5日，累計跌逾5%後，周四(7日)發力反彈並突破470港元水平收市，升約5.6%，周五早段繼續上升。早上開市見490元，突破近1個月高位。及後升幅收窄，最新報483.6元，升約2.6%。騰訊旗下《英雄聯盟手遊》宣布，不限號不刪檔測試周五上午10時正式開啟，意味着《英雄聯盟手遊》國服正式上線。

美團周四重上250元水平收市，升約9.7%，周五早段繼續上升。早上高見258.2元，突破近1個月高位。及後升幅收窄，最新報255.2元，升約1.8%。美團指在今年十一假期期間，全國異地消費用戶佔比22.4%，本地消費用戶佔比77.6%。

觀察個股輪證資金流向，可見周四資金趁高部署騰訊淡倉，當中認沽證錄得約1,430萬元資金流入，為第二多資金流入的相關資產。熊證於周四獲資金繼續流入，有約700萬元，並較集中在480至485元收回區域，但目前已被收回的產品。

騰訊好倉方面，可見認購證於上周四(9月30日)至本周三(6日)共錄得約7,050萬元資金流入，周四獲資金轉向沽出。周四部署牛證的資金則沽出獲利，並有部分轉倉至450元以上收回價的產品。

美團方面，亦見周四資金轉向部署淡倉，當中認沽證錄得約3,030萬元資金流入。認購證於上周四至本周三共錄得約4,000萬元資金流入，周四獲資金轉向沽出。

美團牛熊證方面，則見周四部署牛證的資金主要沽出獲利，並有部分轉倉至215至225元收回區域的產品。熊證於周四獲資金轉向流入，有約750萬元，並散佈在各收回區域的產品。

騰訊牛56324，收回價450元，行使價447.2元，換股比率500，槓桿比率12.7倍，新上市、市場上少數貼價、換股比率500兌1牛證。

騰訊購22448，行使價546.38元，2021年12月31日到期，實際槓桿9.1倍，行使價480至560元間、2個月期以上產品中，槓桿最高之一。

騰訊沽24338，行使價400.2元，2022年1月25日到期，實際槓桿6.7倍，貼價、行使價385至480元間產品中，槓桿最高之一。

騰訊沽24068，行使價379.8元，2022年1月24日到期，實際槓桿6.9倍，高槓桿。

騰訊熊63273，收回價500元，行使價503元，換股比率500，槓桿比率21.8倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

美團牛56328，收回價230元，行使價227元，換股比率500，槓桿比率8.9倍，新上市貼牛。

美團購23413，行使價275.2元，2022年01月14日到期，實際槓桿5.1倍，貼價。

美團沽11689，行使價219.8元，2021年11月23日到期，實際槓桿7.1倍，貼價。

美團沽25435，行使價198.78元，2021年12月23日到期，實際槓桿5.5倍，價外、低面值。

美團熊60242，收回價280元，行使價283元，換股比率500，槓桿比率8.6倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

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