【高盛推介】科網股高開低走 資金積極部署淡倉
2021年10月08日 11:16
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：港股通於周五(8日)回歸，科網股周五早上高開低走。當中騰訊控股於上周三(9月29日)起連跌5日，累計跌逾5%後，周四(7日)發力反彈並突破470港元水平收市，升約5.6%，周五早段繼續上升。早上開市見490元，突破近1個月高位。及後升幅收窄，最新報483.6元，升約2.6%。騰訊旗下《英雄聯盟手遊》宣布，不限號不刪檔測試周五上午10時正式開啟，意味着《英雄聯盟手遊》國服正式上線。
美團周四重上250元水平收市，升約9.7%，周五早段繼續上升。早上高見258.2元，突破近1個月高位。及後升幅收窄，最新報255.2元，升約1.8%。美團指在今年十一假期期間，全國異地消費用戶佔比22.4%，本地消費用戶佔比77.6%。
觀察個股輪證資金流向，可見周四資金趁高部署騰訊淡倉，當中認沽證錄得約1,430萬元資金流入，為第二多資金流入的相關資產。熊證於周四獲資金繼續流入，有約700萬元，並較集中在480至485元收回區域，但目前已被收回的產品。
騰訊好倉方面，可見認購證於上周四(9月30日)至本周三(6日)共錄得約7,050萬元資金流入，周四獲資金轉向沽出。周四部署牛證的資金則沽出獲利，並有部分轉倉至450元以上收回價的產品。
美團方面，亦見周四資金轉向部署淡倉，當中認沽證錄得約3,030萬元資金流入。認購證於上周四至本周三共錄得約4,000萬元資金流入，周四獲資金轉向沽出。
美團牛熊證方面，則見周四部署牛證的資金主要沽出獲利，並有部分轉倉至215至225元收回區域的產品。熊證於周四獲資金轉向流入，有約750萬元，並散佈在各收回區域的產品。
投資者如看好騰訊，牛證方面可留意屬市場上少數貼價、換股比率500兌1的新上市騰訊購(56324)，與現價有約33.5元收回距離。認購證方面可留意屬行使價480至560元間、2個月期以上產品中，槓桿最高之一騰訊購(22448)。
騰訊牛56324，收回價450元，行使價447.2元，換股比率500，槓桿比率12.7倍，新上市、市場上少數貼價、換股比率500兌1牛證。
騰訊購22448，行使價546.38元，2021年12月31日到期，實際槓桿9.1倍，行使價480至560元間、2個月期以上產品中，槓桿最高之一。
投資者如看淡騰訊，認沽證方面的貼價選擇可留意屬行使價385至480元間產品中，槓桿最高之一的騰訊沽(24338)。高槓桿選擇可留意年期約4個月的騰訊沽(24068)。熊證方面可留意屬貼熊的騰訊熊(63273)，與現價有約16.5元收回距離。
騰訊沽24338，行使價400.2元，2022年1月25日到期，實際槓桿6.7倍，貼價、行使價385至480元間產品中，槓桿最高之一。
騰訊沽24068，行使價379.8元，2022年1月24日到期，實際槓桿6.9倍，高槓桿。
騰訊熊63273，收回價500元，行使價503元，換股比率500，槓桿比率21.8倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
美團牛56328，收回價230元，行使價227元，換股比率500，槓桿比率8.9倍，新上市貼牛。
美團購23413，行使價275.2元，2022年01月14日到期，實際槓桿5.1倍，貼價。
投資者如看淡美團，認沽證方面的貼價選擇可留意年期約2個月的美團沽(11689)。價外選擇可留意年期約3個月的低面值美團沽(25435)。熊證方面可留意屬近熊的美團熊(60242)，與現價有約25元收回距離。
美團沽11689，行使價219.8元，2021年11月23日到期，實際槓桿7.1倍，貼價。
美團沽25435，行使價198.78元，2021年12月23日到期，實際槓桿5.5倍，價外、低面值。
美團熊60242，收回價280元，行使價283元，換股比率500，槓桿比率8.6倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk。