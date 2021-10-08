人行行長：續遏金融科技業壟斷　加強數據安全保護

中國近期積極整頓內地科技業巨頭，外媒報道，人民銀行長易綱於一個會議上表示，內地將繼續採取措施，遏制互聯網平台公司的壟斷行為，加強對消費者隱私和數據安全的保護。

他指出，人行將繼續加強對支付行業的監管，要求包括個人信息業務在內的所有金融服務獲得監管許可。他說，人行要求提供金融服務的科技平台企業成立控股公司，並將所有從事金融活動的附屬公司納入其中，未來將要求合併這些控股公司的資產負債表並加強審慎監管。

此外，易指出，人行最近已要求平台企業整改個人徵信業務，現在必須通過持牌機構才能向金融機構提供徵信業務。目的這是為了切斷個人徵信業務與金融機構之間的直接聯繫，可能有助於打破信息壟斷，促進信息共享。

就金融科技監管，易提出了三項指導原則，包括金融企業必須獲得經營許可；必須在不同業務部門之間設置防火牆，例如保險和財富管理，以防止跨部門風險；必須切斷非銀行與銀行服務之間的直接聯繫。

他續稱，金融機構對信息的收集，使用和存儲應該嚴格依法，確保保護個人隱私和消費者權益。人行將考慮以更準確的方式定義數據所有權，更好地促進數據交易和數據的公平使用。