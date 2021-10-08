【高盛推介】瑞聲發盈警 股價裂口急跌超過1成
2021年10月08日 12:57
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高盛(亞洲)有限責任公司：瑞聲科技發盈警，料截至今年9月底止，第三季度公司所有人應佔淨利下跌至介乎1.66億至2.1億元人民幣，較去年同期減少51%至61%。瑞聲周四(7日)升約3%，周五(8日)早段裂口急跌。早上低開約9.7%後曾低見31.15港元，為自2014年以來新低。
此外，另一手機設備股舜宇光學科技同受拖累。舜孝周四重上190元水平收市，升約4.6%。周五早段則低開約0.3%並曾低見190元。
觀察個股輪證資金流向，可見瑞聲認購證於本周一(4日)至本周三(6日)皆錄得資金流入後，周四獲資金轉向沽出。舜宇方面，則見認購證於上周四(9月30日)至本周三共錄得約180萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。
瑞聲購27173，行使價43.93元，2022年10月21日到期，實際槓桿3.7倍，市場上最貼價的換股比率50兌1條款認購證。
瑞聲購25579，行使價49.88元，2022年10月26日到期，實際槓桿3.9倍，長期、低面值、低街貨。
舜光購27800，行使價220元，2021年12月31日到期，實際槓桿6.7倍，貼價、行使價190至230元間、1個月期以上的低街貨產品中，槓桿最高。
舜光購24477，行使價242.2元，2021年12月22日到期，實際槓桿8.3倍，價外、低面值、低街貨。
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