工廈活化申請增加　馬頭角工廈擬重建23層高寫字樓

工廈活化申請顯著增加，市場再錄多宗同類個案。其中以馬頭角新碼頭街3至5號幸福大廈的規劃申請規模較大，項目向城市規劃委員會建議，將物業重建為一幢23層高連兩層停車場的寫字樓，總樓面面積約259,725方呎。

該物業地盤面積約21,938方呎，被劃作其他指定用途註明隧道通風塔及政府、機構及社區地帶，申請人擬議將工廈重建為寫字樓，地積比率約11.839倍，並申請略為放寬高度限制，由主水平基準以上15米及45米放寬至主水平基準以上100米，而連接地盤2樓與中九龍幹線工程的附屬園景平台的天橋將保留，同時提供不少於15,070方呎的私人休憩用地。

據申請摘要指出，城規會於2019年2月已通過修訂圖則申請，將申請地點改劃作商業(9)用途，以容許商業/辦公室發展，但相關修訂至今仍未刊憲，考慮到有關分區計劃大綱圖刊憲時間的不確定性，是次提交規劃申請，以優化該地盤的發展潛力，及加快落實發展。

另一宗同類申請為觀塘勵業街5號振業工廠大廈，物業地盤面積約11,054方呎，被劃作其他指定用途註明商貿用途。是次擬議將項目地積比率放寬兩成至約14.4倍，並建議高度限制由主水平基準以上100米，提高至125.9米，以興建一幢28層高商廈，提供物業總樓面面積約159,171方呎。