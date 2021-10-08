今年冬天特別慘？全球能源危機山雨欲來　美國也響警

綜合媒體報道，當前能源危機已為歐洲與亞洲帶來供電短缺與限電，如今美國也難置身事外，今冬恐面臨電價大漲、甚至供電不足。許多供電商已警告用戶，今年冬天電價會暴漲，另有能源對沖基金警告潛在天然氣短缺。

經營全球煤炭營銷與物流的Xcoal Energy & Resources行政總裁Ernie Thrasher表示，不少公用事業高層對他說，憂心今冬燃料短缺恐釀成停電或限電。

天然氣與電力對沖基金e360 Power首席投資官James Shrewsbury表示，雖然美國的天然氣足夠供應正常冬天，但只要出現持續低溫，恐怕就會短缺，「如果今冬寒冷天氣拉長，會有麻煩」。

包括杜克能源公司(Duke Energy)在內的一些供電商已警告消費者，今年冬天的電價會飛漲。

高盛能源研究部門負責人Damien Courvalin說：「當我們以嚴重低儲備量步入冬天，就有潛在危機，遇到嚴冬就能真正反映天然氣短缺的風險。至於為何會走到這步田地，本質還是疫情以來，經濟疲軟、石油需求變少但用電需求暴增。用電出現結構性增加，供應面卻投資不足，感覺雖是眼下危機，但這不會在短期內解決。這種風險將在明年冬天再次出現。